Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum

19.03.2026 18:29  Güncelleme: 18:48
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süredir hem özel hayatı hem de yaptığı açıklamalarla magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Erbil katıldığı bir programda peygamber soyundan geldiğini söyleyince dikkatleri üzerine çekti.

Özel hayatı, açıklamaları ve bitmeyen polemikleriyle sık sık gündeme gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu kez katıldığı programda yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz dönemde evliliği ve boşanmasıyla konuşulan Erbil, şimdi de aile geçmişine dair iddiasıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Nil Gülsüm'ün programına konuk olan Erbil, çocukluk yıllarına ve ailesine dair samimi açıklamalarda bulundu. Ailesinden yeterince sevgi görmediğini dile getiren ünlü isim, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

AİLE GEÇMİŞİNE DAİR DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Programda aile kökenine değinen Erbil, dedesinin "şıh torunu" olduğunu belirterek dikkat çeken bir iddiada bulundu. Bu durumu kendi soyuna da bağlayan Erbil, "Rahmetli dedem şıh torunuydu, benim soyum da haliyle öyle oluyor" ifadelerini kullandı.

"PEYGAMBER SOYUNDAN GELİYORSUNUZ" YORUMU

Sunucu Nil Gülsüm'ün "O halde siz de peygamber soyundan geliyorsunuz" sözleri üzerine Erbil'in bu görüşü onaylaması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil'in kökenleri Rize'ye dayanmaktadır. Babası ünlü oyuncu Saadettin Erbil'dir. Erbil ailesinin geçmişine dair daha önce de "dedesinin Menemen olaylarıyla ilgisi olduğu" gibi çeşitli tarihi iddialar magazin basınında yer bulmuştu; ancak "Peygamber soyu" iddiası bizzat kendisi tarafından ilk kez bu kadar net bir şekilde dile getirildi.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Ünlü şovmenin açıklamaları kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı. Erbil'in sözleri kimi kullanıcılar tarafından desteklenirken, kimi kullanıcılar ise iddiayı eleştirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Şeker Mehmet Şeker:
    TAM BİR ÜŞÜTÜK ŞOVMEN 0 0 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    benim kütükde kripton gezegeni 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DSÖ: Orta Doğu’daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor DSÖ: Orta Doğu'daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor
Fransa’da küçücük kasabanın belediye seçimleri adayların isimleriyle viral oldu Fransa'da küçücük kasabanın belediye seçimleri adayların isimleriyle viral oldu
İsrail’de korku dolu gece Hizbullah roketleri böyle görüntülendi İsrail'de korku dolu gece! Hizbullah roketleri böyle görüntülendi
Sadettin Saran’dan Mustafa Varank’a esprili yanıt: Benim kendi baklavalarım var Sadettin Saran'dan Mustafa Varank'a esprili yanıt: Benim kendi baklavalarım var
Başakşehir’de gol sesi çıkmadı Başakşehir'de gol sesi çıkmadı
HSK’dan sürpriz kararname 12 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK'dan sürpriz kararname! 12 hakim ve savcının görev yeri değişti
Manisa’da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Bakan Fidan’dan Riyad’da peş peşe kritik temaslar İranlı mevkidaşı ile de görüştü Bakan Fidan'dan Riyad'da peş peşe kritik temaslar! İranlı mevkidaşı ile de görüştü
ABD İran’da ölen askerlerin cenaze törenleri için tam gizlilik kararı aldı ABD İran'da ölen askerlerin cenaze törenleri için tam gizlilik kararı aldı

18:58
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
18:44
Beşiktaş’tan 3 çilek transferi birden İşte o isimler
Beşiktaş'tan 3 çilek transferi birden! İşte o isimler
18:16
Osimhen’in sakatlığı sonrası Hasan Şaş’tan çarpıcı Süper Lig iddiası
Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası
18:16
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
18:03
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor
17:43
ABD Savunma Bakanı, Pentagon’un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
15:59
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
15:22
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
15:10
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
