Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu bir canlı yayın programında ilginç bir itirafta bulundu.
Erbil, kendi tuvalet alışkanlıklarını anlatırken, "Sifonu 5 tuvalet sonrası çekerim. Kendi tuvaletim sonuçta. Doğaya hizmettir bu" ifadelerini kullandı. Programın sunucusunun şaşkınlığını gizleyemediği sırada araya giren Erbil'in eşi Gülseren Ceylan'ın ise, "Ben çekiyorum sifonu genelde" dediği görüldü.
Stüdyoda şaşkınlık yaratan o anlar, sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı konuya ilişkin olumsuz görüş bildiren yorumlarda bulundu.
Son Dakika › Magazin › Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)