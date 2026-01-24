Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı - Son Dakika
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mehmet Ali Erbil\'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
24.01.2026 16:50
Mehmet Ali Erbil\'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in katıldığı bir programda tuvalet alışkanlıklarına dair yaptığı sıra dışı itiraf, kısa sürede gündem oldu. Erbil'in, ''Sifonu 5 tuvalet sonrası çekerim. Kendi tuvaletim sonuçta. Doğaya hizmettir bu'' sözleri stüdyoda şaşkınlık yaratırken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu bir canlı yayın programında ilginç bir itirafta bulundu.

STÜDYODA ŞAŞKINLIK YARATTI

Erbil, kendi tuvalet alışkanlıklarını anlatırken, "Sifonu 5 tuvalet sonrası çekerim. Kendi tuvaletim sonuçta. Doğaya hizmettir bu" ifadelerini kullandı. Programın sunucusunun şaşkınlığını gizleyemediği sırada araya giren Erbil'in eşi Gülseren Ceylan'ın ise, "Ben çekiyorum sifonu genelde" dediği görüldü.

İNFİALE NEDEN OLDU

Stüdyoda şaşkınlık yaratan o anlar, sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı konuya ilişkin olumsuz görüş bildiren yorumlarda bulundu.

Mehmet Ali Erbil, Magazin

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Adem Sevindik null Adem Sevindik null:
    haber diye bunu mu koydunuz 36 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    O yüzden zaten hastalıktan kurtulamıyorsun. Tamam su tasarrufu çok önemli kıymetli de tuvalette de hijyen önemli şarıl şarıl suyu akıt diyen yok. Bizim insanımız gerçekten bazen bazı şeyleri ya yanlış anlıyor yada nasıl anlamak isterse o şekilde anlayıp uyguluyor. 13 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    iyide koku olmuyormu ? 7 3 Yanıtla
  • 20040951 20040951:
    bxktan muhabbet 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı - Son Dakika
