Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor

21.06.2022 13:02

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in şarkıcı Ece Ronay ile yaşadığı olay başına iş açtı. Erbil'in 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23 yaşındaki Ece Ronay Bilir'in Instagram hesabı üzerinden 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'le tanıştığı ve sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye başladıkları anlatıldı. Şarkılarını dijital platformlarda paylaşan Bilir'in bir süre sonra Mehmet Ali Erbil'e klibinde oynamasını teklif ettiği belirtildi. Erbil'in de herhangi bir maddi karşılık olmadan kabul ettiği ifade edildi.

Tarafların 1 Ekim 2021 tarihinde klip çektikleri bildirilen iddianamede, üç gün sonra Mehmet Ali Erbil'in telefonundan Bilir'e mesaj atıldığı kaydedildi. Karşılıklı mesajlaşmanın ardından Ece Ronay Bilir, "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" iddiasıyla şikayetçi oldu.

Mehmet Ali Erbil'e tehdit iddiasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapis istemi

ERBİL: MESAJLARI ASİSTANIM ATTI

İddianamede, Mehmet Ali Erbil'in şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde, mesajları kendisinin göndermediğini, asistanı Nuray K.'nin attığını iddia ettiği belirtildi. Nuray K. ise ifadesinde Ece Ronay Bilir'in Erbil'e hakaret etmesi üzerine telefonu alarak kendisinin mesaj yazmaya başladığını söyledi. İddianamede Erbil'in mesajlarının Bilir'in kişilik haklarını zedeleyecek bir biçimde hakaret olduğu belirtildi. Erbil'in diğer mesajının ise tehdit suçunu oluşturduğu ifade edildi.

Mehmet Ali Erbil'e tehdit iddiasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapis istemi
Ece Ronay'ın eşi, Mehmet Ali Erbil'le bir araya gelmişti

8 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Mehmet Ali Erbil'n 'Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame Anadolu Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Erbil önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Kaynak: DHA

Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay, Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika

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