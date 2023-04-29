Mehmet Aslantuğ ile boşanacağı iddia ediliyordu, Arzum Onan'dan bomba gibi açıklama: İlişkimiz bir yorgunluktan geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Aslantuğ ile boşanacağı iddia ediliyordu, Arzum Onan'dan bomba gibi açıklama: İlişkimiz bir yorgunluktan geçiyor

29.04.2023 22:18

27 yıldır evli olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin boşanacağı söylentileri magazin gündemi sarsarken, beklenen açıklama geldi. Sosyal medya hesabından eşi Mehmet Aslantuğ ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Arzum Onan iddiaları kabul etmeyerek, "Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez" dedi.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliklerini sonlandırmak istediği öne sürüldü. Yıllardır destansı bir aşk yaşayan çiftin ayrılık iddiaları magazinin gündemine bomba gibi düştü.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Türkiye İşçi Partisi Muğla 1. sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Mehmet Aslantuğ ve geçtiğimiz günlerde bir markanın reklam yüzü olan Arzum Onan'ın boşanacağı iddiası, sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına girdi.

ARZUM ONAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Söylentilerin ardından ilk açıklama Arzum Onan'dan geldi. Sessizliğini bozan Arzum Onan, eşi Mehmet Aslantuğ ile olan fotoğrafını paylaştı. İddiaları yalanlayan Onan, ilişkilerinin yorgunluktan geçtiğini belirtti.

"İLİŞKİMİZ BİR YORGUNLUKTAN GEÇİYOR"

Onan şunları söyledi: "Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet' , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Mehmet Aslantuğ ile boşanacağı iddia edilen Arzum Onan sessizliğini bozdu: İlişkimiz bir yorgunluktan geçiyor Mehmet Aslantuğ ile boşanacağı iddia edilen Arzum Onan sessizliğini bozdu: İlişkimiz bir yorgunluktan geçiyor

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Türkiye, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Aslantuğ ile boşanacağı iddia ediliyordu, Arzum Onan'dan bomba gibi açıklama: İlişkimiz bir yorgunluktan geçiyor - Son Dakika


Son Dakika
22:35 Fenerbahçe'nin yeni file bekçisi İrfan! Altay'ın formayı geri kazanması artık zor
22:16 Kılıçdaroğlu, Bayraktar kardeşlere böyle seslendi: Siz de şampiyonlar liginin parçası olacaksınız
22:13 Fenerbahçe'nin yeni kalecisi İrfan! Bu performanstan sonra Altay'ın formayı alması çok zor
22:05 Fenerbahçeli Jorge Jesus, Zico'dan sonra bil ilki başardı
21:56 Beşiktaş-Galatasaray derbisi için Jorge Jesustan ses getiren açıklama: Umarım hakem iyi yönetir
21:54 AK Parti seçim aracının sürücüsü TİP'li gençleri görünce izleyenleri şaşırtan bir tepki verdi
21:48 Beşiktaş-G.Saray derbisi için Jorge Jesus'tan olay yorum: Umarım hakem iyi yönetir
21:48 Son Dakika: Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti
21:47 Kılıçdaroğlu, Bayraktar kardeşlere böyle seslendi: Siz de şampiyonlar liginin parçası olacaksınız
21:32 AK Parti seçim aracının sürücüsü TİP'li gençleri görünce kendinden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2023 22:44:31. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Aslantuğ ile boşanacağı iddia ediliyordu, Arzum Onan'dan bomba gibi açıklama: İlişkimiz bir yorgunluktan geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement