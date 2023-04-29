Mehmet Aslantuğ ile boşanacağı iddia ediliyordu, Arzum Onan'dan bomba gibi açıklama: İlişkimiz bir yorgunluktan geçiyor

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliklerini sonlandırmak istediği öne sürüldü. Yıllardır destansı bir aşk yaşayan çiftin ayrılık iddiaları magazinin gündemine bomba gibi düştü.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Türkiye İşçi Partisi Muğla 1. sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Mehmet Aslantuğ ve geçtiğimiz günlerde bir markanın reklam yüzü olan Arzum Onan'ın boşanacağı iddiası, sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına girdi.

ARZUM ONAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Söylentilerin ardından ilk açıklama Arzum Onan'dan geldi. Sessizliğini bozan Arzum Onan, eşi Mehmet Aslantuğ ile olan fotoğrafını paylaştı. İddiaları yalanlayan Onan, ilişkilerinin yorgunluktan geçtiğini belirtti.

"İLİŞKİMİZ BİR YORGUNLUKTAN GEÇİYOR"

Onan şunları söyledi: "Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet' , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez" ifadelerini kullandı.