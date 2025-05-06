Mehmet Çevik'in Kostümleri Müze Yolcusu - Son Dakika
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Mehmet Çevik'in Kostümleri Müze Yolcusu

Mehmet Çevik\'in Kostümleri Müze Yolcusu

Mehmet Çevik'in sahne kostümleri, sanatseverler için müzede sergilenecek. Eserler büyük ilgi uyandırıyor.

06.05.2025 10:21
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Sanatçı Mehmet Çevik'in gösterişli sahne kostümleri, bir müze ortamında sergilenmeye hazırlanıyor. Sanatçının, yıllar içinde sahnede giydiği özenle tasarlanmış kostümler, hem sanatseverler hem de moda tutkunları için büyük ilgi uyandırıyor.

Çevik, sahne kostümlerine verdiği önemin altını çizerek, "Bu kostümlerde servetten ziyade çok büyük emek var. Türkiye'de sahneye ve kostümlere gerçekten özen gösteren çok az sanatçı var. Bir kıyafet için bazen günlerce uğraşıyoruz. Her biri cesaret isteyen ve büyük bir titizlikle hazırlanan parçalar," diye konuştu.

Ünlü sanatçının kostümlerini tasarlayan modacı Filiz Çekil ise bu kıyafetlerin sanatın bir parçası olarak sergilenmesi gerektiğini belirterek, "Bu kostümler, milyonlarca taşla süslenmiş, tamamen el işçiliği ile üretilen sanat eserleri. Mehmet'in sahne kostümlerinden ilham alarak, Zeki Müren Müzesi'ne benzer bir kostüm müzesi oluşturmayı düşünüyoruz," dedi.

Mehmet Çevik'in sahne tarzı ve kostümleri, Türkiye'de sahne sanatlarına duyulan ilgiyi artıracak ve sanatın değerini vurgulayan özel bir sergiyle izleyicilerle buluşacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Mehmet Çevik'in Kostümleri Müze Yolcusu - Son Dakika

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