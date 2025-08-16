Mehmet Çevik, Su Altında Klip Çekmeye Hazırlanıyor - Son Dakika
Mehmet Çevik, Su Altında Klip Çekmeye Hazırlanıyor

Mehmet Çevik, Su Altında Klip Çekmeye Hazırlanıyor
16.08.2025 10:05
Ünlü şarkıcı Mehmet Çevik, yeni klibi için Marmara'da dalış eğitimi alıyor.

Ünlü şarkıcı Mehmet Çevik şimdide balık adam oldu. Yeni şarkısına su altında klip çekmeye hazırlanan Mehmet Çevik Marmara'da dalış eğitimi alıyor.

2 farklı hocadan ders alan ünlü isim Güney Marmara'nın serin sularında dalış gerçekleştiriyor.

Müzik kariyerine yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanan Mehmet Çevik, yeni klibini Marmara Denizi'nin derinliklerinde çekecek! Bu sıra dışı projeye hazırlanmak için Güney Marmara'da iki farklı eğitmenden dalış dersleri alan ünlü sanatçı, Dalış kıyafetlerini giyip oksijen tüpünü takarak saatlerce Marmara'nın serin sularında gözden kaybolup zaman geçiriyor.

Eğitim süreci, hakkında bilgi veren Mehmet Çevik. "Heyecanlıyız. Bir dahaki klibimi su altında çekeceğim için sevgili Selahaddin beye dedim ki, "Canım abim, bana bu işi öğretmen lazım. Şuanda ilk dersimizi göreceğiz. İnşallah en kısa sürede öğreneceğim" diye konuştu.

Daha sonra dalış kıyafetlerini giyip dalış tüpünü sırtına takan Mehmet Çevik Marmara'nın serin sularında gözden kayboldu. Çevik'in Marmara'daki dalış dersi dron ile de görüntülendi. Uzun süre su altında kalan Çevik ve dalış hocaları oksijen tüpünü değiştirmek için bir süre sonra sudan çıkmak zorunda kaldı. Yazı karavan da geçirdiğini de hatırlatan ünlü sanatçı Eylül ayına bomba gibi hazırlandığını, sahnelerin tozunu atacağını söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Mehmet Çevik, Ünlüler, Magazin, Marmara, Sanat, Yaşam, Müzik, Son Dakika

