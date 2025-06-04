Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Meksikalı sosyal medya fenomeni ve vücut geliştirme sporcusu Luz María Barrera Agatón, tatil için ailesiyle gittiği otelde ölü bulundu. 36 yaşındaki genç kadının cansız bedeni, otelin yüzme havuzunun dibinde bulundu. Ölümünden haftalar önce tehdit edildiği ortaya çıkan Agatón'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

CİNAYET İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Meksika'nın Yucatán eyaletinde, Cancún'un batısında yer alan Motul şehrindeki Coco Resort & Villas Hotel'de konaklayan Agatón, geceyi sevdikleriyle havuz başında geçirdi. Gece yarısından sonra yalnız kalan Agatón'dan uzun süre haber alınamayınca, yakınları sabah saatlerinde aramaya çıktı. Cansız bedeni havuzda bulan aile, hemen sağlık ekiplerine haber verdi ancak Agatón'un çoktan hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olayın cinayet olabileceği ihtimalini göz ardı etmiyor.

SPOR SALONUNUN ÖNÜNE TEHDİT PANKARTI ASILMIŞTI

Agatón'un ölümünden iki hafta önce, Meksika'nın Merida şehrindeki spor salonunun önüne tehdit içerikli bir pankart asıldığı öğrenildi. Genç kadının bu pankartı kendi elleriyle kaldırıp yok ettiği, ancak durumu yetkililere bildirmediği iddia edildi.

2017 yılında da tehditlerle karşı karşıya kalan Agatón'un o dönemki sevgilisi Chiri Roberto'nun eski bir savcı olduğu öğrenildi. Öte yandan 2023 yılında Agatón'a ait spor salonunda bir genç, barbellin altında kalarak hayatını kaybetmişti. Olayın eğitmenin ihmali sonucu yaşandığı öne sürülmüştü. Yetkililer, bu olaylarla Agatón'un ölümü arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Yucatán Vücut Geliştirme ve Fitness Derneği'nin (YAFFEY) başkan yardımcısı olan Agatón, 2017 yılında "Mister Mexico" yarışmasında Fitness Şampiyonu olmuştu. Geçtiğimiz yıl Motul Karnavalı Kraliçesi seçilen başarılı sporcu, ayrıca İspanya'daki Mr. Olympia Amateur yarışmasında da bikini kategorisinde birincilik elde etmişti.