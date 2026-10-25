Mela Bedel’den annesine yürek burkan veda: Sensiz 7 gün

Şarkıcı Mela Bedel, annesi Mercan Öznar’ın vefatının yedinci gününde Instagram hikâyesinden annesinin fotoğrafını paylaşarak duygularını dile getirdi. Bedel, paylaşımına “Sensiz 7 gün. Bu bir elveda değil melek annem, bu bir elveda değil” sözleriyle başladı.

"ŞİMDİ ABİMLESİN"

Annesine ve ağabeyine seslenen şarkıcı, “Bu dünyada bana emanettin, şimdi abimlesin. İkinizi de gururlandırmaya devam edeceğim söz veriyorum” ifadelerini kullandı.