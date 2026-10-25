Mela Bedel’den annesine yürek burkan veda: Sensiz 7 gün - Son Dakika
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Mela Bedel’den annesine yürek burkan veda: Sensiz 7 gün

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Mela Bedel’den annesine yürek burkan veda: Sensiz 7 gün
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Annesi Mercan Öznar’ı kaybeden Mela Bedel, acısının yedinci gününde annesinin fotoğrafını paylaşarak duygularını dile getirdi. “Sensiz 7 gün” diyen şarkıcı, annesine ve ağabeyine seslendiği mesajıyla yürek burktu.

Şarkıcı Mela Bedel, annesi Mercan Öznar’ın vefatının yedinci gününde Instagram hikâyesinden annesinin fotoğrafını paylaşarak duygularını dile getirdi. Bedel, paylaşımına “Sensiz 7 gün. Bu bir elveda değil melek annem, bu bir elveda değil” sözleriyle başladı.

Mela Bedel’den annesine yürek burkan veda: Sensiz 7 gün

"ŞİMDİ ABİMLESİN"

Annesine ve ağabeyine seslenen şarkıcı, “Bu dünyada bana emanettin, şimdi abimlesin. İkinizi de gururlandırmaya devam edeceğim söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

Mela Bedel’den annesine yürek burkan veda: Sensiz 7 gün
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    Yorumlar (1)

  • Mehmet ali Çarşıbaşı Mehmet ali Çarşıbaşı:
    Mela da kim Lan... 0 0 Yanıtla
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