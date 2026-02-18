Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil - Son Dakika
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

18.02.2026 09:41
Usta oyuncu Melek Baykal, Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği sorularına yanıt verirken daha önce rol aldığı diziyi sevmediğini belirtti.

Cennet Mahallesi dizisiyle hafızalara kazınan Melek Baykal, sahne aldığı tiyatro oyunu sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Baykal, Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceğine dair sorular üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

Usta oyuncu, "Çok sevdiğim bir iş değildi." diyerek dizide kısa süre yer aldığını dile getirdi.

Baykal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Akasya Durağı, benim çok sevdiğim bir iş değil. Zamanında da kısa süre rol alıp, Türker İnanoğlu'ndan affımı istemiştim. Çok kısa çalıştım orada."

DİZİLERE SICAK BAKMIYOR

Öte yandan 10 gün önce bir dizi teklifi aldığını söyleyen Baykal, televizyon projelerine sıcak bakmadığını da sözlerine ekledi.

"Ben burada var olduğuma çok inananlardanım. Ben tiyatroda kalmak istiyorum ve burayı seviyorum. Dizilere sıcak bakmıyorum. Dizi düşünmüyorum."

