Melek Baykal\'ın \'\'Hiç sevmediğim bir işti\'\' sözlerine Ateş Fatih Uçan\'dan yanıt

18.02.2026 12:10
Melek Baykal'ın Akasya Durağı dizisiyle ilgili sözlerine, dizide rol alan Ateş Fatih Uçan dikkat çeken bir yanıt verdi. Uçan, Baykal'ın dublaj talep ettiğini açıkladı.

Melek Baykal, geçmişte kısa süre rol aldığı Akasya Durağı dizisi için "Hiç sevmediğim bir işti" açıklamasını yapmıştı. Bu sözler, dizinin diğer oyuncuları arasında polemik yarattı.

Dizide Baykal ile birlikte rol alan Ateş Fatih Uçan, dikkat çeken bir yanıt verdi:

"Melek Baykal Hanım, neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum. Çünkü hikaye sizi sevmedi. Dublaj talep ettiniz, biz ise buna karşı çıktık. Siz dublaja alışkın olabilirsiniz; ancak duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız."

Uçan'ın sözleri, Baykal'ın açıklamalarına yanıt niteliği taşırken aynı zamanda diziden neden ayrıldığına dair ipuçları verdi. Polemik, sosyal medyada ve magazin gündeminde hızla yankı bulurken, diğer oyuncuların tepkisi merak konusu oldu.

Akasya Durağı dizisinde çaycı Ali Kemal karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan'ın son hali gündem olmuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

