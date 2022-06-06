Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı - Son Dakika
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Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı

06.06.2022 12:38

Isparta Belediyesi tarafından "ahlaki sebepler" gerekçe gösterilerek konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahne alan Seda Sayan, bando ve çiçeklerle karşılandı. Sayan, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Gül Festivali'nde 3 Haziran'da sahne alması beklenen Melek Mosso'nun konseri ahlaki sebeplerden ötürü iptal edildi. Tepki çeken kararın ardından Mosso'nun yerine Seda Sayan sahne aldı.

BANDO VE ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

3 Haziran'daki konsere hava muhalefeti nedeniyle katılamayan Seda Sayan, dün akşam sahneye çıktı. Sayan'ı bando takımı karşılarken, boynuna da çiçeklerden oluşan bir demet takıldı. Sayan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde sevilen parçalarını Ispartalı müzikseverler için seslendirdi. Sayan konseri sırasında da cep telefonuyla Instagram hesabından canlı yayın yaptı.

ÇAĞLAR ÖKTEN GÜL YOLLADI

Seda Sayan, Gül Festivali'ne özel pembe gül yapraklarından tasarlanan Tolga Çam imzalı bir elbise giydi. Sayan'ın eşi Çağlar Ökten ise kırmızı güllerden oluşan bir çiçek göndererek "Seni çok seviyorum tamam mı? İyi sahneler çiçeğim" notunu yazdırdı. Ünlü ismin ardından da Işın Karaca sahneye çıktı.

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Melek Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi Melek Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi

Melek Mosso, Seda Sayan, Isparta, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı - Son Dakika
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