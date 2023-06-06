Melek Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri'nde ödül aldı ve eleştirilere cevap verdi - Son Dakika
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Melek Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri'nde ödül aldı ve eleştirilere cevap verdi

06.06.2023 15:35

PowerTürk Müzik Ödülleri'nde 'En Güçlü Cover Şarkı' ödülünü alan Melek Mosso, ödül sonrası yaptığı konuşmada eleştirilere cevap verdi. Instagram hesabından yayınladığı videoyla eleştirenlere cevap veren Mosso, katledilen kuzeni Hülya'dan bahsederek ödülü onun gibi kadınlara armağan ettiğini söyledi.

PowerTürk Müzik Ödülleri dün akşam yapılan törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren Melek Mosso, "En Güçlü Cover Şarkı" ödülünün sahibi oldu. Ödül sonrası yaptığı konuşma tepki çeken Mosso'dan cevap geldi.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Kendisini eleştirenlere Instagram hesabından yayınladığı videoyla cevap veren şarkıcı, Dünden beri gelen mesajlarınızı alıyorum. Tebrik edene de etmeyene de çok teşekkür ediyorum. Sanırım bugün televizyonda da konuşulmuşum ama çok da anlaşılamamışım. Evet ben özgür bir kadınım. Dün akşam giydiğim kıyafetten tutun annemin başörtüsüne kadar bel altı vuran insanlar da olmuş. Çok üzüldüm, çok kırıcı şeyler bunlar çok ayrıştırıcı. Ben kendi adıma konuşmuyorum. Ben güçlü bir kadınım, her zaman da böyle oldum ve bunun mücadele verdim. Ben Anadolu'nun ücra köşesinde okuyamayan, kocasından dayak yiyen, kuma olarak verilen, ötekileştirilen, taciz edilen, öldürülen kız kardeşlerim ve kadınlar adına konuştum. Bu toplumda her bir kadının eşit insan haklarına sahip olana kadar da konuşmaya, sesimi yükseltmeye ve üretmeye devam edeceğim. Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Yaşasın kadın gücü" dedi.

Törendeki sözleri tepki çeken Melek Mosso, eleştirilere katledilen kuzeni üzerinden cevap verdi

KATLEDİLEN KUZENİNİ HATIRLATTI

Daha sonra 2011 yılında katledilen halasının kızı Hülya'dan bahseden Melek Mosso, "Canım kuzenim, halamın kızı Hülya... O bir erkek cinayeti kurbanı. 2011'de 31 yerinden bıçaklanarak katledildi. Cansız bedenini örene kadar onu kaybettiğime asla ikna olamadım. Katili şimdi dışarıda" ifadelerini kullandı.

Törendeki sözleri tepki çeken Melek Mosso, eleştirilere katledilen kuzeni üzerinden cevap verdi

"ÖDÜLÜ KATLEDİLEN BÜTÜN KADINLARIN RUHLARINA ARMAĞAN EDİYORUM"

Dün akşam aldığı ödülü katledilen kadınlara armağan eden Melek Mosso, "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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PowerTürk Müzik Ödülleri'nde En Güçlü Cover Şarkı ödülünü kazanan Melek Mosso: Katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan ediyorum PowerTürk Müzik Ödülleri'nde En Güçlü Cover Şarkı ödülünü kazanan Melek Mosso: Katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan ediyorum

Melek Mosso, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melek Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri'nde ödül aldı ve eleştirilere cevap verdi - Son Dakika


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