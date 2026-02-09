Melis İşiten\'den ağızları açık bırakan itiraf

Sunucu Melis İşiten, Oğuzhan Uğur'un programında özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bekar bir kadın olarak hayatında kimsenin olmadığını belirten İşiten, aynı anda 10 farklı kişiyle flört ettiğini itiraf etti
Bu durumu bir araba galerisine benzeten ünlü sunucu, adayları tanıma sürecinde olduğunu ifade etti. İşiten, bekar insanların istedikleri kadar kişiyle görüşme hakkı olduğunu savunarak, "Araba galerisindeymişim gibi düşünün, bakıyorum ve inceliyorum" dedi.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu sözler, flört dünyasındaki dürüstlük ve sadakat tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
