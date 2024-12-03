Melisa Döngel ödül gecesine dekoltesiyle damga vurdu

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Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de konuşulan Melisa Döngel, Bandırmaspor'da forma giyen futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile yeni aşka yelken açmış ve bir süre önce sevgilisiyle görüntülenmişti.

Gündemden düşmeyen Döngel, GQ Men of the Year ödül törenine yalnız katıldı. Gecede aşk sorularını geçiştiren Döngel'in tarzına ise sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

Montunu çıkarınca deri siyah elbise ve eldivenleriyle dikkat çeken Döngel'in dekoltesi de gözlerden kaçmadı. Melisa Döngel, Yasemin Yılmaz'ın tasarladığı kombiniyle ödül töreninde boy gösterirken yorumlar da gecikmedi.

"BU BAŞKA BİR ŞEY"

Döngel'in dekoltesini görenler "Dekolte denilen şey estetik görünür. Bu ise başka bir şey", "Güzel kadınlar neden kendilerine bunu yapıyor?", "Çok kötü görünüyor", "Farklı olmak için bu kadar çaba sarf etmeye gerek var mı?" yorumlarında bulundu.