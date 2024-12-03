Melisa Döngel ödül gecesine dekoltesiyle damga vurdu - Son Dakika
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Melisa Döngel ödül gecesine dekoltesiyle damga vurdu

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Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Melisa Döngel, katıldığı ödül törenine kıyafetiyle damga vurdu. Dekoltesiyle adından söz ettiren Döngel'in tarzına çok sayıda yorum yapıldı.

03.12.2024 07:47
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Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de konuşulan Melisa Döngel, Bandırmaspor'da forma giyen futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile yeni aşka yelken açmış ve bir süre önce sevgilisiyle görüntülenmişti.

Gündemden düşmeyen Döngel, GQ Men of the Year ödül törenine yalnız katıldı. Gecede aşk sorularını geçiştiren Döngel'in tarzına ise sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

Melisa Döngel ödül gecesine dekoltesiyle damga vurdu

Montunu çıkarınca deri siyah elbise ve eldivenleriyle dikkat çeken Döngel'in dekoltesi de gözlerden kaçmadı. Melisa Döngel, Yasemin Yılmaz'ın tasarladığı kombiniyle ödül töreninde boy gösterirken yorumlar da gecikmedi.

"BU BAŞKA BİR ŞEY"

Döngel'in dekoltesini görenler "Dekolte denilen şey estetik görünür. Bu ise başka bir şey", "Güzel kadınlar neden kendilerine bunu yapıyor?", "Çok kötü görünüyor", "Farklı olmak için bu kadar çaba sarf etmeye gerek var mı?" yorumlarında bulundu.

Melisa Döngel ödül gecesine dekoltesiyle damga vurdu

Melisa Döngel, Kültür Sanat, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melisa Döngel ödül gecesine dekoltesiyle damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Adnan Üstün:
    bu nedir çokmu yakışmış allah aşkına kral çıplak gibi ahlak yoksunu 33 0 Yanıtla
  • yavuz d:
    babasi mi buna cakmisti? 8 11 Yanıtla
  • Serkan Ogur:
    bunlar iste avrupanin kolesi 14 0 Yanıtla
  • Bir Yolcu:
    ha ha ha bu ne leyn 8 0 Yanıtla
  • Ebubekir Akdag:
    babasının gururu 4 2 Yanıtla
  • Firtinaobus:
    Haber değeri olmayan sözde haber… 5 0 Yanıtla
  • Nejat Genc:
    Damga derken? Boş lakırtı.. 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kıyamet koptu kopacak 4 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Biraz edep ya hu herşeyiniz meydanda bumudur modernlik çağdaşlık. Gündem olmak dikkat çekmek için illa soyunmanız mı gerekiyor sanatınızla gündem olun dikkat çekin yazık gerçekten çok yazık. 3 0 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    biradaha soyunsalardı daha fazla dikkat çekerlerdi 3 0 Yanıtla
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