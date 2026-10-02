Melisa Şenolsun sessizliğini bozdu: Test sonucuna itiraz edecek - Son Dakika
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Melisa Şenolsun sessizliğini bozdu: Test sonucuna itiraz edecek

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Melisa Şenolsun sessizliğini bozdu: Test sonucuna itiraz edecek
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Oyuncu Melisa Şenolsun, hakkında basına yansıyan test sonuçlarının ardından sessizliğini bozdu. Kan ve idrar örneklerinin negatif çıktığını, saç örneğinde ise pozitif bulguya rastlandığını belirten Şenolsun, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığını vurgulayarak sonucun yeniden değerlendirilmesi için adli makamlara başvuracağını açıkladı.

Melisa Şenolsun, hakkında basına yansıyan haberlerin ardından sosyal medyasından bir açıklama yaptı. Sonuçları üzüntüyle takip ettiğini belirten ünlü oyuncu, yapılan incelemelerde kan ve idrar örneklerinin negatif sonuçlandığını, ancak saç örneğinde pozitif bir bulguya rastlandığını öğrendiğini açıkladı.

"HERHANGİ BİR MADDE KULLANMADIĞIMI BİR KEZ DAHA BELİRTMEK İSTERİM"

Uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığını vurgulayan Şenolsun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığımı bir kez daha açık ve net bir şekilde belirtmek isterim. Bu nedenle, kan ve idrar örneklerimin negatif olmasına karşın saç örneğimde ortaya çıkan bulgunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum."

Melisa Şenolsun sessizliğini bozdu: Test sonucuna itiraz edecek

ADLİ MAKAMLARA BAŞVURACAK

Şenolsun, gerekli incelemelerin tekrarlanmasını talep edeceğini belirterek, "Bu konuda gerekli incelemelerin tekrarlanması için avukatım aracılığıyla ilgili adli makamlara başvuracağım" dedi.

"GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKACAĞINA İNANCIM TAMDIR"

Sürecin devam ettiğine dikkat çeken oyuncu, hakkındaki yorumları üzüntüyle takip ettiğini ifade etti. Şenolsun açıklamasını, "Gerçeğin en kısa zamanda ortaya çıkacağına inancım tamdır" sözleriyle tamamladı.

Melisa ŞenolsunUyuşturucuMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Melisa Şenolsun sessizliğini bozdu: Test sonucuna itiraz edecek - Son Dakika
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