Merakla beklenen Bihter filmi, yıl sonunda Amazon Prime'da yayınlanacak - Son Dakika
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Merakla beklenen Bihter filmi, yıl sonunda Amazon Prime'da yayınlanacak

14.07.2023 15:30

Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce'nin başrolü oynadığı Bihter filmi yıl sonunda Amazon Prime'da izleyiciyle buluşacak.

Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce'nin başrolü oynadığı Bihter filmi yıl sonunda Amazon Prime'da izleyiciyle buluşacak.

FİLMDEN İLK KARE

Ocak ayında çekimlere başlanan filmin Netflix'te yayınlanacağı konuşuluyordu ancak platform kararından vazgeçmişti. Yapım şirketi Taff Pictures, Netflix'in ardından Amazon Prime ile anlaşma sağladı. Filmle resmi anlaşma yapılan Amazon Prime'ın Instagram hesabından yeni Bihter (Farah Zeynep Abdullah) ve Behlül'den (Boran Kuzum) ilk kareyi paylaşarak "Harika bir haberimiz var! Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant ve Hande Ataizi'nin olduğu Bihter filmi yıl sonunda sadece Prime Video'da yayına girecek… Bu haberle birlikte yeni yerli yapımların da platformumuza ekleneceğini duyurmuş olalım. Bizi takipte kalmanın en iyi zamanı" denildi.

Merakla beklenen Bihter filmi yıl sonunda izleyici karşısına çıkacak
Merakla beklenen Bihter filmi yıl sonunda izleyici karşısına çıkacak
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Farah Zeynep Abdullah, Amazon Prime, Boran Kuzum, Aşkı Memnu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merakla beklenen Bihter filmi, yıl sonunda Amazon Prime'da yayınlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merakla beklenen Bihter filmi, yıl sonunda Amazon Prime'da yayınlanacak - Son Dakika
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