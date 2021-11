Merakla bekleniyordu! The Matrix Resurrections'un resmi posteri yayınlandı

1999 yılında sinema tarihine farklı bir bakış kazandıran filmlerden biri olarak gösterime giren The Matrix ve 2003 yılında arka arkaya vizyona giren The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions'ın devam filmi olan The Matrix Resurrections, 18 yılın ardından Neo ve Trinity'nin geri dönüşünü müjdesini veriyor

ETKİLEYİCİ SENARYO VE AKSİYON İZLEYİCİYİ BEKLİYOR

Lana Wachowski'nin tek başına yönettiği ve senaryosunu David Mitchell ve Aleksandar Hemon'la birlikte yazdığı film, Neo'nun kafasındaki bazı soru işaretlerini bulma cabasıyla başlıyor. Yine izleyiciyi etkileyecek yaratıcı görsel tercihlerin olduğu film, senaryo ve aksiyon sahneleriyle dolu olacak. Yayınlanan posterde, Neo ve Trinity başta olmak üzere, yeni filmin ön planında yer alan karakterler görülüyor.

YENİ İSİMLER ÖN PLANDA

Orijinal filmlerde Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith ve Lambert Wilson gibi isimler yeniden karşımıza çıkacak. 4. filmin oyuncu kadrosuna yeni eklenen isimler arasında Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Ellen Hollman, Jonathan Groff, Christina Ricci ve Priyanka Chopra Jonasyer alıyor. Film, 24 Aralık 2022 tarihinde vizyonda olacak.