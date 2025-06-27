Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail\'in asıl hedefi Türkiye mi?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir canlı yayın programında İsrail ile İran arasında 12 gün süren ve ateşkesle sonra eren savaşa ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL'İN ASIL HEDEFİ TÜRKİYE Mİ?"

Programın bir bölümünde "İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?" sorusuna da yanıt veren Bakan Fidan, "Biz ülkemizi hem aklımızla hem de yüreğimizle savunuruz. Ölümden korkmuyoruz zaten. Bizi korkutacak bir şey yok" derken, en kötü senaryoya göre de hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan'ın yanıtı şu şekilde:

"ORADA BİZİ KORKUTACAK BİR ŞEY YOK"

"Ülkemizi hem aklımızla hem yüreğimizle savunuruz. Yani ölümden korkmuyoruz zaten. Orada bizi korkutacak bir şey de yok.

"GEREKEN BÜTÜN KONULAR YAPILIYOR"

Biz haklı olduğumuzu da biliyoruz ama dediğim gibi bizim için önemli olan profesyonel bir şekilde tehditleri iyi analiz ederek rasyonel bir diyalog kurarak diğer aktörlerle konuyu yönetmek. Onda da gereken bütün konular yapılıyor.

"HALKIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Ama en kötü senaryoya göre de hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani devlet işleri şakaya gelmez, rastgeleliğe bırakılmaz. Dolayısıyla o konuda halkımız müsterih olsun. İfade ettiğim gibi ilgili kurumlarımız gerçekten canla başla çalışıyorlar."