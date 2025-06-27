Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi? - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

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Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail\'in asıl hedefi Türkiye mi?
27.06.2025 22:13
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Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail\'in asıl hedefi Türkiye mi?
Haber Videosu

İsrail'in Türkiye'ye yönelik olası tehdidine yönelik değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Biz ülkemizi hem aklımızla hem de yüreğimizle savunuruz. Ölümden korkmuyoruz zaten. Bizi korkutacak bir şey yok" ifadelerini kullanırken, en kötü senaryoya göre de hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti. Bakan Fidan, "Halkımız müsterih olsun" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir canlı yayın programında İsrail ile İran arasında 12 gün süren ve ateşkesle sonra eren savaşa ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL'İN ASIL HEDEFİ TÜRKİYE Mİ?"

Programın bir bölümünde "İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?" sorusuna da yanıt veren Bakan Fidan, "Biz ülkemizi hem aklımızla hem de yüreğimizle savunuruz. Ölümden korkmuyoruz zaten. Bizi korkutacak bir şey yok" derken, en kötü senaryoya göre de hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan'ın yanıtı şu şekilde:

"ORADA BİZİ KORKUTACAK BİR ŞEY YOK"

"Ülkemizi hem aklımızla hem yüreğimizle savunuruz. Yani ölümden korkmuyoruz zaten. Orada bizi korkutacak bir şey de yok.

"GEREKEN BÜTÜN KONULAR YAPILIYOR"

Biz haklı olduğumuzu da biliyoruz ama dediğim gibi bizim için önemli olan profesyonel bir şekilde tehditleri iyi analiz ederek rasyonel bir diyalog kurarak diğer aktörlerle konuyu yönetmek. Onda da gereken bütün konular yapılıyor.

"HALKIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Ama en kötü senaryoya göre de hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani devlet işleri şakaya gelmez, rastgeleliğe bırakılmaz. Dolayısıyla o konuda halkımız müsterih olsun. İfade ettiğim gibi ilgili kurumlarımız gerçekten canla başla çalışıyorlar."

Hakan Fidan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • kaan3616:
    Hakan Fidan geleceğin cumhurbaskanı olacak Allah in izniyle 82 27 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Reisimiz israilin elinden üstün cesaret madalyası aldı. Mavi marmara davasından cayıp israil ile ticaret anlaşması imzaladı.Esad ve Sisi'den sonra Netanyahu konusunda da 180 derece dönüş yaparak kardeş olmaya kararlıdır. 18 13 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Bu Dış Güçler Dedikleriniz Kim? ABD Desem Sıkı Dost, İsrail desem Büyük Ticari Ortak VELA yı Saymıyorum Suriyemi Acaba Onlarda Bizden. İran Desem Din Kardeşi ve Sorunumuz Yok, Rusya Ukrayna 13 16 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    TEHDİDİMİZ KİM???? 17 10 Yanıtla
  • Halis demir:
    HEYKELLERİMİZ VAR KORKMUYORUZ GELSİNLER 9 7 Yanıtla
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