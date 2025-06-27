Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir canlı yayın programında İsrail ile İran arasında 12 gün süren ve ateşkesle sonra eren savaşa ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Programın bir bölümünde "İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?" sorusuna da yanıt veren Bakan Fidan, "Biz ülkemizi hem aklımızla hem de yüreğimizle savunuruz. Ölümden korkmuyoruz zaten. Bizi korkutacak bir şey yok" derken, en kötü senaryoya göre de hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti.
Bakan Fidan'ın yanıtı şu şekilde:
"Ülkemizi hem aklımızla hem yüreğimizle savunuruz. Yani ölümden korkmuyoruz zaten. Orada bizi korkutacak bir şey de yok.
Biz haklı olduğumuzu da biliyoruz ama dediğim gibi bizim için önemli olan profesyonel bir şekilde tehditleri iyi analiz ederek rasyonel bir diyalog kurarak diğer aktörlerle konuyu yönetmek. Onda da gereken bütün konular yapılıyor.
Ama en kötü senaryoya göre de hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani devlet işleri şakaya gelmez, rastgeleliğe bırakılmaz. Dolayısıyla o konuda halkımız müsterih olsun. İfade ettiğim gibi ilgili kurumlarımız gerçekten canla başla çalışıyorlar."
Son Dakika › Politika › Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi? - Son Dakika
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