Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor'da, İngiliz forvet Dan Agyei ile yaşanan gelişme camiada şaşkınlık yarattı.

SÖZLEŞMEYİ İMZALAMADAN ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ

Yeşil Siyahlı kulübün prensipte anlaşmaya vardığı ve sağlık kontrolünden geçirdiği Agyei, sözleşmeyi imzalamadan ülkesine döndü.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'ye gelen ve Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki futbolcu, ardından stadyumu da gezdi.

STAT TURU BİLE YAPTI

Ancak beklenen imzalar atılmadan, menajeriyle birlikte İngiltere'ye dönüş yaptı. Menajerinin, sözleşmenin online olarak gönderileceğini kulübe bildirdiği öğrenildi.

Kocaelispor cephesi ise bu gelişme karşısında temkinli. Teknik direktör Selçuk İnan'ın kadroda görmek istediği Agyei'den haber beklenirken, kulüp yönetimi benzer durumların önüne geçmek adına yabancı oyuncularla ön protokol imzalama kararı aldı.

Transferin akıbeti belirsizliğini korurken, Agyei'nin ilerleyen günlerde yeniden Kocaeli'ye dönüp dönmeyeceği merak konusu. Taraftarlar ise yaşanan bu gelişmenin ardından resmi açıklamayı bekliyor.

Kaynak: En Kocaeli