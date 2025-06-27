Trump\'tan İran\'ın dini lideri Hamaney\'e: Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformundan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef aldı.

"KENDİSİ DE YALAN OLDUĞUNU BİLİYOR"

Trump, "Sözde "Dini Lider", savaşla harap olmuş İran'ın Ayetullah Ali Hamaney'i, İsrail ile olan savaşı kazandığını bu kadar açık ve aptalca bir şekilde neden söyler ki, kendisi de bu ifadenin yalan olduğunu biliyor, durum böyle değil" dedi.

"ONU ÇOK ÇİRKİN VE AŞAĞILAYICI BİR ÖLÜMDEN KURTARDIM"

Trump, "Ülkesi yok edildi, üç kötü Nükleer Tesisi yok edildi ve onun nerede saklandığını tam olarak biliyordum. İsrail'in ya da açık ara dünyanın en büyük ve en güçlü ordusu olan ABD Silahlı Kuvvetleri'nin onun hayatına son vermesine izin vermedim. Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım ve 'teşekkürler Başkan Trump' demek zorunda değil" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞIN AÇIK ARA EN BÜYÜK SALDIRISI OLACAKTI"

Donald Trump, savaşın son gününde İsrail'den Tahran'a giden uçaklarını geri çağırmasını istediğini belirterek, şunları söyledi: "Belki de son darbe olacaktı. Büyük bir yıkım olacaktı ve birçok İranlı ölecekti. Bu, savaşın açık ara en büyük saldırısı olacaktı.

"YAPTIRIM KALDIRMA ÇALIŞMALARINI VE DİĞERLERİNİ DURDURDUM"

Son birkaç gün içinde, yaptırımların kaldırılması ve diğer şeyler üzerinde çalışıyordum, bu da İran'a tam, hızlı ve eksiksiz bir toparlanma için çok daha iyi bir şans verecekti. Yaptırımlar can yakıyor. Ama hayır, bunun yerine öfke, nefret ve tiksinti içeren bir ifadeyle karşılık alıyorum ve hemen yaptırım kaldırma çalışmalarını ve diğerlerini durdurdum"

"UMUTLARI YOK VE BU SADECE DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"

İran'ın tekrar "dünya düzenine" katılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Yoksa işler onlar için daha da kötüleşecek. Her zaman çok öfkeli, saldırgan ve mutsuzlar ve bu onları ne hale getirdi. Yanmış, patlatılmış bir ülke, geleceği olmayan, yok olmuş bir ordu, berbat bir ekonomi ve etraflarında sadece ölüm. Umutları yok ve bu sadece daha da kötüleşecek! Keşke İran'ın liderliği, sirkeyle değil balla daha fazlasını elde edebileceğinizi fark etse. Barış" dedi.