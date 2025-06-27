Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
27.06.2025 10:02
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28 Haziran'dan itibaren motorine 1 lira 14 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu artışla birlikte motorin litre fiyatı yeniden 50 TL'nin üzerine çıkacak. Zamın, küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Yakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, araç sahiplerini üzecek yeni bir gelişme daha yaşandı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına 28 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

YENİDEN 50 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Yapılacak zamla birlikte motorin litre fiyatı yeniden 50 TL'nin üzerine çıkacak. Özellikle son haftalarda yaşanan indirimlerin ardından gelen bu artış, sürücülerde hayal kırıklığına yol açtı. Zam oranının, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklandığı belirtiliyor.

28 HAZİRAN GECESİ YANSIYACAK

Yeni fiyatların 28 Haziran gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir artış öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt tabelası şu şekilde;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 48.88 TL
  • Motorin: 49.06 TL
  • LPG: 25.09 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 48.73 TL
  • Motorin: 48.94 TL
  • LPG: 24.49 TL

ANKARA

  • Benzin: 49.55 TL
  • Motorin: 49.89 TL
  • LPG: 24.99 TL

İZMİR

  • Benzin: 49.88 TL
  • Motorin: 50.24 TL
  • LPG: 24.94 TL

Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Döviz, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Deniz Kisa:
    GABAR daginda petrol fiskiriyordu makarnacilarda inanniyorlardi 77 12 Yanıtla
  • Kemal Malkoç:
    Bu küresel petrol fiyat dalgalanması neden Bulgaristan ve Romanya'da fiyatlara yansımıyor acaba 65 3 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    İNSANLARI YAŞAMAKTAN SOĞUTTUNUZ YEMİN EDERIM. 59 2 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    ülke yönetenler bırakın artık yeter daha hergün zam bu nedir be halkın nabzınmı ölçüyosunuz yapamıyosunuz ülkenin içinden geçtiniz fabrikalar konkordota ilan ediyor nereye götürüyosunuz ülkeyi 40 1 Yanıtla
  • 24Erzincan:
    Bir fırtına tuttu bizi… 24 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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