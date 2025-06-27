Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor

Yakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, araç sahiplerini üzecek yeni bir gelişme daha yaşandı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına 28 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

YENİDEN 50 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Yapılacak zamla birlikte motorin litre fiyatı yeniden 50 TL'nin üzerine çıkacak. Özellikle son haftalarda yaşanan indirimlerin ardından gelen bu artış, sürücülerde hayal kırıklığına yol açtı. Zam oranının, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklandığı belirtiliyor.

28 HAZİRAN GECESİ YANSIYACAK

Yeni fiyatların 28 Haziran gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir artış öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt tabelası şu şekilde;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 48.88 TL

Motorin: 49.06 TL

LPG: 25.09 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 48.73 TL

Motorin: 48.94 TL

LPG: 24.49 TL

ANKARA

Benzin: 49.55 TL

Motorin: 49.89 TL

LPG: 24.99 TL

İZMİR