Yakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, araç sahiplerini üzecek yeni bir gelişme daha yaşandı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına 28 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.
Yapılacak zamla birlikte motorin litre fiyatı yeniden 50 TL'nin üzerine çıkacak. Özellikle son haftalarda yaşanan indirimlerin ardından gelen bu artış, sürücülerde hayal kırıklığına yol açtı. Zam oranının, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklandığı belirtiliyor.
Yeni fiyatların 28 Haziran gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir artış öngörülmüyor.
Son Dakika › Ekonomi › Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (16)