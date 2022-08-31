Merkezefendi zafer coşkusunu Teoman ile yaşadı - Son Dakika
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Merkezefendi zafer coşkusunu Teoman ile yaşadı

31.08.2022 18:28
Merkezefendi zafer coşkusunu Teoman ile yaşadı

Merkezefendi Belediyesi tarafından Büyük Zaferin 100. yılı fener alayının ardından Teoman konseriyle, on binlerce kişinin katılımıyla coşku içinde kutlandı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Büyük Zaferin 100. yılı fener alayının ardından Teoman konseriyle, on binlerce kişinin katılımıyla coşku içinde kutlandı.

Büyük Zaferin 100. yılında Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde konser ve fener alayı gerçekleştirdi. On binlerce kişinin katıldığı etkinlikte Roll Back ve Teoman konseri herkes tarafından yoğun ilgi gördü. Büyük zaferin coşkusu fener alayı ile başladı. Türk rock yıldızı Teoman'ın sahneye çıkmasıyla eğlence zirveye ulaştı. Rock müziğinin sevilen ismi Teoman'ın konserine gelen on binlerce vatandaş, ünlü şarkıcının seslendirdiği birbirinden güzel parçalara eşlik ederek zafer coşkusunu doyasıya yaşadı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Teoman'a teşekkür ederek çiçek ve TEMA Vakfı'nın fidan bağış sertifikasını takdim etti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, konsere gelen on binlerce Denizlilinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Nazım Hikmet'ten bir şiir okuyan Başkan Doğan, "Hepimiz Büyük Zafer'in büyük bayramını, 30 Ağustos'un coşkusunu yaşamak için buradayız. Sizler oldukça, Mustafa Kemal Atatürk ve onun en büyük devrimi olan Cumhuriyet her zaman var olacaktır, iyiki varsınız. Bundan 100 yıl önce Anadolu'nun her karış toprağından binlerce insan, bir kez daha bu ülkedeki insanlar gözyaşı dökmesin diye Afyon ve Dumlupınar'da büyük bir mücadele ve savaşa girdiler. İşte bizler orada mücadele eden atalarımızın, şehitlerimizin ve gazilerimizin torunlarıyız. Mutlu ve kardeşçe yaşamamız için mücadele verdiler. Merkezefendi'ye sizlerle birlikte baharı getirdik. Ama size sözümüz olsun 2023'te bütün ülkeye baharı getireceğiz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına yakışan, bilimle, akılla, sanatla ve kardeşlikle, el ele, ayrıştırmadan yaşayacağımız günler yakındır. Konsere katılan on binlerce Merkezefendili ve Denizlililere teşekkür ediyorum. Teoman ile büyük zaferin coşkusunu doyasıya yaşayacağız" diye konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Merkezefendi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merkezefendi zafer coşkusunu Teoman ile yaşadı - Son Dakika

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