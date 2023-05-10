Mert Demir ile aşk haberleri çıkan Afra Saraçoğlu konuştu: Görüşmekten zevk aldığım bir arkadaşım - Son Dakika
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Mert Demir ile aşk haberleri çıkan Afra Saraçoğlu konuştu: Görüşmekten zevk aldığım bir arkadaşım

10.05.2023 14:45

Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile aşk yaşadığı ileri sürülen ve geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen Afra Saraçoğlu, sessizliğini bozdu. Havalimanında görüntülenen güzel oyuncu, aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayarak "Çok sevdiğim dışarıda da görüşmekten zevk aldığım arkadaşım. İzmir tatiline de arkadaşlarımızla beraber gittik" dedi.

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le aşk yaşadığı iddiası aylardır magazin gündeminde konuşuluyor. Daha önce de birçok kez aşk iddiasını yalanlayan Saraçoğlu, bir kez daha söylentilere son noktayı koydu.

"MERT DIŞARIDA DA GÖRÜŞMEKTEN ZEVK ALDIĞIM BİR ARKADAŞIM"

Geçtiğimiz haftalarda Demir ile İzmir'e tatile giden Afra Saraçoğlu, bir çekim için gittiği Antalya dönüşü havalimanında görüntülendi. Yeniden alevlenen aşk iddiası hakkında Gazete Magazin'e konuşan Saraçoğlu, "Çok sevdiğim dışarıda da görüşmekten zevk aldığım arkadaşım. İzmir tatiline de arkadaşlarımızla beraber gittik" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını dizisinde başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, uzun yıllardır arkadaşlar.

Partneri Mert Ramazan Demir'le aşk yaşadığı konuşulan Afra Saraçoğlu konuştu: Görüşmekten zevk aldığım bir arkadaşım
Partneri Mert Ramazan Demir'le aşk yaşadığı konuşulan Afra Saraçoğlu konuştu: Görüşmekten zevk aldığım bir arkadaşım
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Partneri Mert Ramazan Demir'le aşk yaşadığı konuşulan Afra Saraçoğlu konuştu: Görüşmekten zevk aldığım bir arkadaşım Partneri Mert Ramazan Demir'le aşk yaşadığı konuşulan Afra Saraçoğlu konuştu: Görüşmekten zevk aldığım bir arkadaşım

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Son Dakika Magazin Mert Demir ile aşk haberleri çıkan Afra Saraçoğlu konuştu: Görüşmekten zevk aldığım bir arkadaşım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mert Demir ile aşk haberleri çıkan Afra Saraçoğlu konuştu: Görüşmekten zevk aldığım bir arkadaşım - Son Dakika
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