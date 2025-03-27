Mert Ramazan Demir askere gidiyor! Yeri ve tarihi netleşti - Son Dakika
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Mert Ramazan Demir askere gidiyor! Yeri ve tarihi netleşti

Mert Ramazan Demir askere gidiyor! Yeri ve tarihi netleşti

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinde ''Ferit'' karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir dizinin final yapmasıyla birlikte askere gideceğini açıklamıştı. Şimdi ise Demir'in askerlik görevini yapmak için Hatay'ın İskenderun ilçesine gideceği belli oldu. Demir 3 Nisan'da birliğine teslim olacak.

27.03.2025 12:27
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Ekranların sevilen yüzlerinden Mert Ramazan Demir, 'Yalı Çapkını' dizisiyle büyük bir çıkış yakalamış ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Dizinin final yapmasıyla birlikte, Demir'in bir süredir planladığı askerlik süreci de netlik kazandı. Genç oyuncunun, vatani görevini bedelli askerlik kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapacağı öğrenildi.

'FERİT' KARAKTERİNE SON KEZ HAYAT VERDİ

Demir, dizide canlandırdığı 'Ferit Korhan' karakteriyle izleyicinin büyük beğenisini kazanmış, enerjisi ve oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettirmişti. Ancak her hikâyenin bir sonu olduğu gibi, 'Yalı Çapkını' da ekran macerasını tamamladı. Final kararı sonrası gözler, başarılı oyuncunun kariyerindeki yeni adımlara çevrilirken, ilk durağının askerlik olacağı ortaya çıktı.

3 NİSAN'DA BİRLİĞİNE TESLİM OLACAK

    Dizinin final çekimlerinin ardından set ekibiyle vedalaşan Mert Ramazan Demir, çalışma arkadaşlarına anlamlı hediyeler vererek veda etti. TV8'de yayımlanan Gel Konuşalım programında konuşulan iddialara göre, oyuncu 3 Nisan'da Hatay İskenderun'da bulunan birliğine teslim olacak.

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    Son Dakika Magazin Mert Ramazan Demir askere gidiyor! Yeri ve tarihi netleşti - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (4)

    • Ponçik Pamuk:
      bedelli askerlik yapan ben askerlik yaptım demesin . diğer askerlerimize haksızlık oluyor 32 15 Yanıtla
    • Serkan Yalçın:
      aynen ponçik artık askerliğin o ciddiyet ortamı kalmadı artık askercilik olmuş 20 5 Yanıtla
    • Yasin Yıldız:
      çok önemli 4 2 Yanıtla
    • BURAK HANZADE:
      chp li diye taşlıyodunuz çocuğu bak homosksüel bilal bile yapmadı askerliğini bu çocuklar gidiyor 0 0 Yanıtla
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