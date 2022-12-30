Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun 4 yıllık ilişkisi bitti mi? Olay yaratan iddia yeni bir aşk dedikodusunu alevlendirdi - Son Dakika
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Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun 4 yıllık ilişkisi bitti mi? Olay yaratan iddia yeni bir aşk dedikodusunu alevlendirdi

30.12.2022 09:36

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ile samimiyetinden rahatsızlık duyarak 4 yıllık ilişkisini bitirdiği ve Darmaduman dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığı iddia edildi.

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu ile Darmaduman'ın başrolü Mert Yazıcıoğlu, 4 yıldır aşk yaşıyor. İkilinin bir süredir Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlaştığını ve Yazıcıoğlu'nun bu samimiyetten rahatsız olduğu iddia ediliyordu. İlişkileriyle gündemden düşmeyen ikili hakkında çok konuşulacak iki iddia ortaya atıldı.

AFRA İLE AYRILIP HAFSANUR İLE YAKINLAŞTI

Saraçoğlu'nun Demir ile yakınlığından rahatsız olan Yazıcıoğlu'nun ilişkiyi bitirdiği ileri sürüldü. Gazete Magazin'de yer alan habere göre, ilişkisini noktalayan yakışıklı oyuncu Darmaduman dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştı. Aşk yaşamaya başladıkları iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Sancaktutan ve Yazıcıoğlu'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

Bu iddialar olay yaratır! Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirip partneri Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladı
Hafsanur Sancaktutan ve Mert Yazıcıoğlu

FOTOĞRAFLARI SİLMEDİLER

Öte yandan 4 yıldır ilişkilerini bitirdikleri konuşulan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını kaldırmadı.

Bu iddialar olay yaratır! Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirip partneri Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladı
Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu
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Bu iddialar olay yaratır! Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirip partneri Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladı Bu iddialar olay yaratır! Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirip partneri Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladı

Hafsanur Sancaktutan, Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun 4 yıllık ilişkisi bitti mi? Olay yaratan iddia yeni bir aşk dedikodusunu alevlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun 4 yıllık ilişkisi bitti mi? Olay yaratan iddia yeni bir aşk dedikodusunu alevlendirdi - Son Dakika
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