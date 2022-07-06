Merve Demir Herkesi Kendine Hayran Bıraktı! - Son Dakika
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Merve Demir Herkesi Kendine Hayran Bıraktı!

06.07.2022 19:00
Merve Demir Herkesi Kendine Hayran Bıraktı!

Bodrum'da tatilciler eğlenceye koştu. Önceki akşam Yalıvakavak'taki Günay'da sahneye çıkan Merve Demir ile İbrahim Tatlıses konserine ilgi büyüktü.

Merve Demir derin göğüs dekolteli, ipek elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı. Söylediği şarkılarla herkesi kendine bir kez daha hayran bırakan Demir, 'Burada sahne almak ve sizlerin karşısına çıkmaktan çok gururluyum. Hepinize teşekkür ediyorum ve sahneyi imparatora bırakıyorum' diyerek sahneden ayrıldı.

Daha sonra sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, söylediği şarkılar ve repertuarıyla tüm Günay misafirlerini coşturdu. 2 saat sahnede kalan imparator, geçmişten günümüze dillere pelesenk olan tüm şarkılarını seslendirdi.

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Kaynak: Snob Magazin

İbrahim Tatlıses, Merve Demir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Demir Herkesi Kendine Hayran Bıraktı! - Son Dakika

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