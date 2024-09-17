Mesele şarkısı ortalığı karıştırdı! Devran İskender, Serkan Kaya'ya sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Mesele şarkısı ortalığı karıştırdı! Devran İskender, Serkan Kaya'ya sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum

Geniş Video İzle

Lösemi hastalığını yenerek sahnelere dönmeye hazırlanan şarkıcı Devran İskender, Haberler.com'un Haber Bahane programında Serkan Kaya ile yaşadığı sorunları anlattı. Kaya'nın yıllar önce kendisine verdiği ''Mesele'' şarkısını 1 yıl geçmeden kendisinin okuduğunu söyleyen İskender ''Hakkımı helal etmiyorum, kariyerime engel oldu'' dedi.

17.09.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı şarkıcı Devran İskender oldu. Lösemi hastalığını yendiğinden bahseden şarkıcı, meslektaşı Serkan Kaya ile yaşadığı şarkı krizini de anlattı.

LÖSEMİYİ YENDİ

Halsizlik nedeniyle kan vermeye gittiğinde lösemi olduğunu öğrenen Devran İskender "20'lik dişimi çektirdim ama ağrısı geçmedi. Kolumdan kan aldılar ve 15-20 dakika boyunca durmadı. O hastalığın bir belirtisiymiş. Daha sonra halsizlik başladım. 6 ayda bir kan veren biriydim düzenli giderdim. Halsizlik olunca tekrar kan verdim ve doktor 1 saat sonra arayarak bir tuhaflık olduğunu söyledi. Sonra bir sürü tahlil yapıldı ve lösemi teşhisi konuldu. 7 aydır tedavi görüyorum, hastalığı yendim. Artık kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

Mesele şarkısı ortalığı karıştırdı! Devran İskender, Serkan Kaya'ya sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum

"SERKAN KAYA'YA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

2009 yılında Serkan Kaya'dan Mesele şarkısını satın alan Devran İskender, adını duyurmaya başladığı anda hiç beklemediği bir olay yaşadı. Şarkının kendisinden hemen sonra Serkan Kaya tarafından okunduğunu söyleyen İskender, sözlerine şöyle devam etti: "Mesele şarkısının söz ve müziği Serkan Keskin'e ait ama 2009 yılında ilk yorumlayan benim. Şarkıyı sonra Ceylan sonra da Serkan Keskin okudu. Ben parasını ödeyerek şarkıyı aldım ama Serkan'ın da okuma hakkı var. Mesele şarkısına çok kişi talip oldu o yüzden benim verdiğim paranın da bir önemi kalmadı. Ben Mesele şarkısını okuyup reklamını yaparak bir yere getirdim, sonra onu getirdiğim yerden alıp başka bir yere taşımış oldular. Ben şarkıyı okuduktan 1 sene sonra onlar okudu. Bu şarkıyla ilgili yüreğimde bir yara var ama üstüne gitmemeye çalışıyorum. Serkan Kaya ile görüşmüyorum, görsem selamımı veririm ama hakkımı helal etmem. Bu şarkıyla önüm açılabilecekken engel oldu. Ben yıllarca bu konuyla ilgili çok mücadele ettim ama artık etmiyorum. Artık başka şarkılarla uğraşıyorum. Bı sektörde ilk çıktığında seni bir tırmalaya çalışıyorlar. Radyolarda ve bazı sahnelerde şarkılarımı engellemeye çalıştılar. Serkan Kaya hastalığımla ilgili de aramadı."

Devran İskender, hastalığı sürecinde Alişan'ın hem hastane hem de trombosit arama sürecinde kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.

Mesele şarkısı ortalığı karıştırdı! Devran İskender, Serkan Kaya'ya sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Serkan Kaya
Mesele şarkısı ortalığı karıştırdı! Devran İskender, Serkan Kaya\'ya sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum

Serkan Kaya, İskender, Magazin, Lösemi, Lösemi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mesele şarkısı ortalığı karıştırdı! Devran İskender, Serkan Kaya'ya sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bilgehan Kalkan:
    Önce sana vermiş sen patlatsaydın şarkıyı. Adam baktı şarkı güme gidiyor kendi söyledi 14 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 03:05:58. #1.11#
SON DAKİKA: Mesele şarkısı ortalığı karıştırdı! Devran İskender, Serkan Kaya'ya sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement