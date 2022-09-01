Cansu Tosun: Yara İzim Kusurum Değil, Farkım! - Son Dakika
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Cansu Tosun: Yara İzim Kusurum Değil, Farkım!

01.09.2022 22:41
Cansu Tosun: Yara İzim Kusurum Değil, Farkım!

Meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil ile evli olan oyuncu Cansu Tosun, çocukluğunda yaşadığı bir olay sonucu kolunda oluşan yanık izi hakkında "Ben bu kusurlarımla varım. Dayatılan o güzellik anlayışında yokum" dedi.

Cansu Tosun, çocukluğunda yaşadığı bir olay sonucu kolunda oluşan yanık izinden, "Ben bu kusurlarımla varım. Dayatılan o güzellik anlayışında yokum" diye bahsederek farkındalık yaratmak istedi.

İki yaşında kolunu kaynar süte sokması sonucu oluşan yara izinden hiçbir zaman utanmadığını söyleyen Tosun, "Her zaman kolumdaki yara izini beni özel kılıyormuş gibi yada güç katıyormuş gibi hissettim. Ama insanlar genelde şurada iyi bir doktor denesene diyordu. Sanki gizlemem, saklamam gereken bir şeymiş gibi. Çok garip bir duygu, ben değiştirmek istemiyorum ki" diyerek kusur olarak görünen doğallığından memnun olduğunu belirtti.

"Seni biricik yapan, seni benzersiz kılan, sana bu yüzden güç katan olduğun gibi sen olman" diyerek kamera karşısına geçen Cansu Tosun, kadınlara dayatılan güzellik algısına karşı kolunda ki yanıkları gözler önüne serdi.

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Kaynak: Snob Magazin

Cansu Tosun, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cansu Tosun: Yara İzim Kusurum Değil, Farkım! - Son Dakika

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