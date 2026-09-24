Metin Şentürk ameliyat oldu! Aşırı ağrılar sonrası safra kesesi alındı - Son Dakika
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Metin Şentürk ameliyat oldu! Aşırı ağrılar sonrası safra kesesi alındı

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Metin Şentürk ameliyat oldu! Aşırı ağrılar sonrası safra kesesi alındı
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Ünlü sanatçı Metin Şentürk, bir süredir yaşadığı aşırı ağrı ve sancılar nedeniyle ameliyat masasına yattığını açıkladı. Operasyon sırasında safra kesesinin alındığını belirten Şentürk, sevenlerini rahatlatan haberi de verdi. Sanatçı, ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Metin Şentürk, bir süredir devam eden şiddetli ağrı ve sancılarının ardından ameliyat oldu. Şentürk'ün safra kesesi alınırken, sanatçı sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

AĞRI VE SANCILARIN ARDINDAN AMELİYAT OLDU

Metin Şentürk ameliyat olduğunu açıkladı. Bir süredir aşırı ağrı ve sancılar yaşayan sanatçı, sağlık sorunlarının ardından operasyon geçirdi. Şentürk, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle gerçekleştirilen ameliyatta safra kesesinin alındığını belirtti. Sanatçının açıklamasıyla birlikte geçirdiği operasyonun ayrıntısı da ortaya çıktı. Şentürk, ameliyat sonrasındaki sağlık durumuna ilişkin bilgi vererek sevenlerini rahatlatan haberi verdi.

Metin Şentürk ameliyat oldu! Aşırı ağrılar sonrası safra kesesi alındı

SAFRA KESESİ ALINDI

Metin Şentürk'ün bir süredir devam eden ağrı ve sancılarının ardından ameliyat kararı alındı. Gerçekleştirilen operasyon sırasında sanatçının safra kesesi alındı. Şentürk'ün verdiği bilgiler dışında rahatsızlığının nedeni ya da operasyonun ayrıntılarına ilişkin başka bir açıklama yapılmadı. Sanatçı, geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Operasyonun ardından Metin Şentürk'ün sağlık durumunun nasıl olduğu da merak konusu oldu. Ünlü sanatçı, yaptığı açıklamayla bu konuda sevenlerini bilgilendirdi. Şentürk, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

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