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Miami'de ultra lüx daire hediye etti - Son Dakika

Miami'de ultra lüx daire hediye etti

20.12.2021 13:11
Miami'de ultra lüx daire hediye etti

Merve Mermer'e eşinden doğum günü hediyesi ultra lüx daire. İşte detaylar…

İş dünyasının tanınmış simalarından Mermerler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zafer Murat Mermer'in mimar eşi Merve Mermer, 31'inci yaş gününü 10 kişilik bir davetle evinde kutladı. Aralarında Emniyet ve Siyaset camiasından simaların yer aldığı aile dostlarıyla birlikte yeni yaşını kutlayan Merve Mermer'e eşi Zafer Murat Mermer yine magazin gündemine damga vuracak bir doğum günü hediyesi verdi.

Geçtiğimiz yıl eşine 150 bin dolar değerinde pırlanta yüzük hediye eden Zafer Murat Mermer, bu defa eşine Miami'de dünyaca ünlü isimlerin oturduğu Porsche Design Tower'da ultra lüks bir daire satın alarak hediye etti. Merve Mermer, eşinin bu sürpriz lüks hediyesi karşısında bir hayli mutlu oldu. Zafer Murat-Merve Merve Mermer çifti yılbaşı tatili için Finlandiya'ya gidecekler.

Büyüklükleri 438-550 m2 arasında değişen 132 daireden oluşan Porsche Design Tower'ın en büyük özelliği, katlara arabalarla çıkılabilmesi. Evlerin fiyatı ise 4 milyon ile 32 milyon dolar arasında değişiyor.

Miami'de ultra lüx daire hediye etti
Miami'de ultra lüx daire hediye etti
Miami'de ultra lüx daire hediye etti

Murat Mermer, Siyaset, Miami, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Miami'de ultra lüx daire hediye etti - Son Dakika Magazin


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