Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Michael Jackson’ın çocukken yüzlerini maskelerle gizlemesiyle ilgili Paris Jackson’dan dikkat çeken açıklama geldi. Ünlü şarkıcının kızı, babasının bu yöntemi neden uyguladığını yıllar sonra anlattı.

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson, çocukluk yıllarına ilişkin dikkat çeken bir anısını paylaştı. Katıldığı podcast programında babasının kendisi ve kardeşlerinin yüzlerini maskelerle gizlemesinin nedenini anlatan Jackson, o dönemde bu uygulamanın kendisine oldukça normal geldiğini söyledi.

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!

Paris Jackson, babasının maske takmalarını istemesinin temel amacının onları tanınmaktan korumak olduğunu belirtti. Jackson, babasının kendilerine maske taktıkları takdirde dışarıda kimsenin onları tanımayacağını ve böylece diğer çocuklar gibi rahatça eğlenebileceklerini söylediğini aktardı.

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!

Ünlü isim, maskeler sayesinde insanların Michael Jackson’ın çocukları olduklarını anlamadığını ve bu durumun kendilerine daha sıradan bir çocukluk yaşama fırsatı sunduğunu anlattı.

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!

BABASININ ŞÖHRETİNİN BOYUTUNU BÖYLE ANLADI

Paris Jackson, babasının ne kadar büyük bir yıldız olduğunu çocukken tam anlamıyla fark etmediğini de dile getirdi. Bir otelde yaşadığı anıyı anlatan Jackson, pencereden dışarı baktığında kendisini şaşkına çeviren bir kalabalık gördüğünü söyledi.

O an Michael Jackson’ın gördüğü yoğun ilginin boyutunu daha iyi anladığını belirten Paris, babasının kendilerini neden bu şekilde korumaya çalıştığını da daha iyi kavradığını ifade etti.

Michael Jackson, Michael Jakson, Çocukluk, Çocukluk, Magazin, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Magazin Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı
Bahçeli’den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki.. Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
Bir zamanlar yan yanaydılar Cansever ve Güllü’den bu görüntü kaldı Bir zamanlar yan yanaydılar! Cansever ve Güllü’den bu görüntü kaldı
Yalova’da düşen F-16 eğitim uçağının enkazına ulaşıldı Yalova'da düşen F-16 eğitim uçağının enkazına ulaşıldı

15:52
Fenerbahçe’ye Mert Günok’tan kötü haber Kaleyi Tarık Çetin koruyacak
Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan kötü haber! Kaleyi Tarık Çetin koruyacak
15:38
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Büyük sürprizler var
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
15:00
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
14:54
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak
14:08
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye’ye iade edildi
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi
13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunundan Bakan Bayraktar’a zor soru: Sizce Türkiye’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 18:27:02. #7.13#
SON DAKİKA: Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.