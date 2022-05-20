Mide bulandıran detay! Piknik tüpüyle öldürülen 2,5 yaşındaki Kadir'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Mide bulandıran detay! Piknik tüpüyle öldürülen 2,5 yaşındaki Kadir'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

20.05.2022 15:04
Mide bulandıran detay! Piknik tüpüyle öldürülen 2,5 yaşındaki Kadir'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Ankara'da Onur G. adlı baba, oğlu Kadir'i balkondan düştü diyerek hastaneye götürdükten sonra 2,5 yaşındaki çocuğun şiddete maruz kalarak hayatını kaybettiği anlaşılmıştı. Kadir G.'nin işkencenin yanı sıra cinsel saldırıya maruz kaldığı da ortaya çıkarken, bana Onur G. ifadesinde darp uyguladığını kabul ettiği ancak cinsel saldırı iddialarını reddettiği aktarıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Kale Mahallesi 2 Sokak'ta meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen ve eşinin evi terk ettiği öne sürülen Onur G., iddiaya göre önceki akşam oğlu Kadir G.'yi dövdü.

BABA MAHALLELİ TARAFINDAN LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Onur G., sabah saatlerinde fenalaştığını fark ettiği oğlu Kadir G.'yi balkondan düştüğü iddiası ile hastaneye götürdü. Kadir G. sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun ölümünü şüpheli bulan polis, baba ve aynı evde yaşayan kardeşini gözaltına aldı. Baba Onur G., polis tarafından evden çıkarılırken, mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

KÜÇÜL ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARA DA UĞRAMIŞ

Onur G.'nin 8 ay önce cezaevinden çıktığı, eşinin ise 3 ay önce evi terk ettiği öğrenildi. 3 yaşındaki Kadir G.'nin işkencenin yanı sıra cinsel saldırıya maruz kaldığı da ortaya çıkarken, bana Onur G. ifadesinde darp uyguladığını kabul ettiği ancak cinsel saldırı iddialarını reddettiği aktarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen OnurG. sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahalle sakinlerinin Onur G.'nin Kadir G.'yi darp ettiğini bildiklerini çocuğu babasından alarak bakmak için talepte bulundukları da öğrenildi.

Mide bulandıran detay! Piknik tüpüyle öldürülen 2,5 yaşındaki Kadir'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
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Cinsel İstismar, Ankara, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mide bulandıran detay! Piknik tüpüyle öldürülen 2,5 yaşındaki Kadir'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mide bulandıran detay! Piknik tüpüyle öldürülen 2,5 yaşındaki Kadir'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı - Son Dakika
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