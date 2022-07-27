Milyonluk Aracıyla Görüntülendi! Plaka Detayı Şaşırttı

Emre Belözoğlu, 2009 yılında Tuğba Belözoğlu ile evlendi. Çiftin; Ömer, Meryem ve Zeynep adında üç çocuğu bulunmaktadır.

Arabalara olan tutkusuyla bilinen Emre Belözoğlu'nun evinin garajında 8 milyon TL değerinde bir cipi, 11 milyon TL değerinde spor arabası bulunuyor

Kaynak: Snob Magazin

Emre Belözoğlu, Başakşehir, Bebek, Magazin, Son Dakika

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