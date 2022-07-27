Milyonluk Aracıyla Görüntülendi! Plaka Detayı Şaşırttı - Son Dakika
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Milyonluk Aracıyla Görüntülendi! Plaka Detayı Şaşırttı

27.07.2022 01:15
Milyonluk Aracıyla Görüntülendi! Plaka Detayı Şaşırttı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Belözoğlu'nun 12 milyon TL değerindeki aracı ve plakadaki detay dikkat çekti. İşte detaylar...

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

"YENİ SEZONA HAZIRLANIYORUZ"

Çocuklarının isimlerinin baş harflerinden oluşan özel plakalı 12 milyon lira değerindeki Audi RS6 ile görüntülenen Emre Belözoğlu, "Yeni sezona hazırlanıyoruz. Arkadaşlarla yemeğe geldim" dedi.

Arabalara olan tutkusuyla bilinen Emre Belözoğlu'nun evinin garajında 8 milyon TL değerinde bir cipi, 11 milyon TL değerinde spor arabası bulunuyor

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

Emre Belözoğlu (d. 7 Eylül 1980; İstanbul), Türk teknik direktör ve eski milli futbolcudur. Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'i çalıştırmaktadır.

1996-2020 yılları arasında; Galatasaray, Fenerbahçe, İnter, Başakşehir ve Newcastle United gibi takımlarda top koşturmuştur.

2004 yılında Pelé'nin açıkladığı "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesi FIFA 100'de yer aldı.

EMRE BELÖZOĞLU ÖZEL HAYATI

Emre Belözoğlu, 2009 yılında Tuğba Belözoğlu ile evlendi. Çiftin; Ömer, Meryem ve Zeynep adında üç çocuğu bulunmaktadır.

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Kaynak: Snob Magazin

Emre Belözoğlu, Başakşehir, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Milyonluk Aracıyla Görüntülendi! Plaka Detayı Şaşırttı - Son Dakika

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