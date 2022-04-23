Milyonluk Yalı Krizinde Flaş Gelişme! - Son Dakika
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Milyonluk Yalı Krizinde Flaş Gelişme!

23.04.2022 17:34
Milyonluk Yalı Krizinde Flaş Gelişme!

İş kadını Feryal Gülman, aldatıldığı için boşanmak istediği ama 8.5 yıldır boşanamadığı eşi Kemal Gülman ile ayrılmadan önce birlikte yaşadıkları yalıyı 245 milyon liraya Fransızlara sattı. İşte satış sürecinin perde arkası...

Sosyetenin tanınmış isimlerinden iş insanı Feryal Gülman 27 yıllık eşi ve oğlu Aslan Kemal'in babası Kemal Gülman'a 2013'te aldatma nedeniyle boşanma davası açmıştı. Yıllardır devam eden ve iki kez Yargıtay'dan dönen boşanma davası devam ederken, Feryal Gülman, Kemal Gülman'ı kızdıracak bir hamlede bulundu.

Feryal Gülman, Kemal Gülman ile boşanma kararı almadan önce birlikte yaşadıkları yalıyı sattı.

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, konu ile ilgili bugünkü köşesinde "245 milyon liraya Fransızlar aldı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İŞTE O YAZI:

"Feryal Gülman, aldatıldığı için boşanmak istediği ama 8.5 yıldır boşanamadığı Kemal Gülman ile ayrılmadan önce birlikte yaşadıkları yalıyı sattı. Kemal Bey, yalının satışını engellemek için mahkemeye başvurmuş ancak yalının yüzde 52'si Feryal Hanım'ın, yüzde 48'i de oğulları Aslan'ın üzerine olduğu için yasal yoldan bir şey yapamayınca işi alıcıların gözünü korkutmaya kadar götürmüştü.

Bu yüzden de Feryal Hanım 1.5 yıldır yalıyı satamamıştı. Feryal Hanım'ın, eşinden ayrıldıktan sonra boşalttığı ve dizilere kiraya verdiği Bebek'teki yalısını sonunda bir Fransız yatırım şirketine sattığını öğrendim. Kaça sattığı bilgisine de ulaştım; tam 245 milyon liraya… Feryal Hanım bu parayla ne yapacak bilmiyorum ama yalıyı sattığı için çok mutluymuş. Bu arada Feryal Hanım, geçen kasımda sonuçlanan boşanma davasından da 60 milyon lira tazminat almaya hak kazanmıştı ama Kemal Gülman itiraz ettiği için ne bu parayı alabildi ne de boşanabildi."

FERYAL GÜLMAN KİMDİR?

Feryal Gülman, 1964 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İş kariyerine ilk olarak Alarko'da başlamıştır. Daha sonraki yllarda Amerika'dan gelen Leyla Alaton ile emlak pazarlaması grubunu kurdular. Emlak-gayrimenkul alanında eğitimler aldı ve seminerler verdi.25 yaşındayken Fermal Gülman'a Ankara'dan TOKİ Daire Başkanlığı teklifi gelmiştir. Teklifi kabul eden Fermal Gülman 40 kişilik bir ekibin yöneticiliğini yapmıştır.

Halkalı Konutları, Eryaman Konutları, Ataköy 7-8. kısım Konutları gibi konutların hepsi Feryal Gülman döneminde satıldı.

Feryal Gülman Ankara'da 1 yıl kaldı.1 yılın ardından Kemal Gülman'dan gelen evlilik teklifi ile işinden istifa etti. Evlilik teklifinden 21 gün sonra Feryal Gülman ile Kemal Gülman çifti evlendi. Çiftin Arslan Gülman isminde bir oğlu var.

Bugünlerde 21 yıllık eşi Kemal Gülman'a açtığı boşanma davası ile konuşuluyor.

KEMAL GÜLMAN KİMDİR?

Kemal Gülman, 1932 yılında dünyaya gelmiştir. Kemal Gülman, Gülman Group'un yönetim kurulu başkanı ve ceosudur. Gülman, gayrimenkul yatırımcıları arasında yer alıyor.1952 senesinde kurulan Gülman Group ticaret ve sanayi alanlarında faaliyet göstermesinin ardından, gayrimenkul sektöründe, ticari gayrimenkul yatırımlarına girerek büyük projelerde yer almaya başladı. Gülman Group'un aynı zamanda lojistik sektöründe de önemli yatırımları yer alıyor.

Milyonluk Yalı Krizinde Flaş Gelişme!
Milyonluk Yalı Krizinde Flaş Gelişme!
Milyonluk Yalı Krizinde Flaş Gelişme!

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Feryal Gülman, Kemal Gülman, Gayrimenkul, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Milyonluk Yalı Krizinde Flaş Gelişme! - Son Dakika


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