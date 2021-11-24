Hızlı adamlarla araca binmeye çalışan 31 yaşındaki işletmeci Oğulcan Engin ise kendilerini görüntüleyen muhabirlere "Sonra konuşuruz" demişti. İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan ikili, önceki akşam kural bozdu. Bir mekanda birlikte vakit geçiren aşıklar, objektiflere poz verdi.

Son Dakika › Magazin › Miray Daner ve Oğulcan Engin'den ilk kez aşk pozu geldi - Son Dakika Magazin

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