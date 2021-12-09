Misafir dizisi bu akşam final yapıyor

MİSAFİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tüm gerçekler ortaya çıkınca Erdem geçmişin acısıyla mı yoksa geleceğin umuduyla yaşamayı mı seçecektir? Gece ise hayatına Güneş olarak devam edebilmek için Gece'nin suçlarının bedelini ödeyecek midir?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güneş hayatında ilk kez kendini Erdem'in yanında güvende ve sevilmiş hissetmiştir. Fakat mutluluğu ve huzuru uzun sürmez. Güneş her şeyi hatırladığını itiraf etse de gerçeklerin tamamını Erdem'le paylaşmaya hazır mıdır? Erdem ise Gece hakkındaki gerçekleri öğrendiğinde Güneş'i korumayı seçecek midir?