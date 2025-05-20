Modacı Özkan Karakuşoğlu: Gülşen artık mayo ile sahneye çıkmaktan vazgeçmeli - Son Dakika
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Modacı Özkan Karakuşoğlu: Gülşen artık mayo ile sahneye çıkmaktan vazgeçmeli

Modacı Özkan Karakuşoğlu: Gülşen artık mayo ile sahneye çıkmaktan vazgeçmeli

Modacı Özkan Karakuşoğlu'nun sunduğu Moda Magazin programının yeni bölümünde ünlü isimlerin sahne ve davet kombinleri değerlendirildi. Karakuşoğlu, Serenay Sarıkaya'nın Paris kombini için "Neresinden tutsam elimde kalıyor" derken, Gülşen'e sahne stiliyle ilgili net bir uyarıda bulundu. Haftanın yıldızı ise Deniz Seki oldu.

20.05.2025 16:33
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Haberler.com ekranlarında yayınlanan Moda Magazin'in bu haftaki bölümünde, modacı Özkan Karakuşoğlu ünlü isimlerin dikkat çeken kombinlerini yorumladı. Göz alıcı tasarımlardan talihsiz tercihlere uzanan değerlendirmelerde Karakuşoğlu, sert ama stil sahibi yorumlarıyla yine gündem oldu.

"SERENAY SARIYAKA'NIN KOMBİNİ NE ÇANTA NE AYAKKABIYLA UYUMLU"

Serenay Sarıkaya'nın Paris'teki görünümünü yerden yere vuran Karakuşoğlu, "Kombinin hiçbir parçası birbiriyle uyuşmuyor. Ne çantan, ne ayakkabın, ne de eteğine bağladığın gömleğin… 'Salaş çıkayım' demişsin ama tüm dikkatleri yine üzerine çekmişsin," ifadelerini kullandı. Karakuşoğlu, bu görünüme 10 üzerinden sadece iki puan verdi.

Modacı Özkan Karakuşoğlu: Gülşen artık mayo ile sahneye çıkmaktan vazgeçmeli

"GÜLŞEN, ARTIK SAHNEDE MAYODAN VAZGEÇMELİ"

Gülşen'in sahne stiline dair yorumu ise net ve sertti: "Bu kadar güzel bir vücudun var, ama sürekli mayo-bikini kombinleriyle sahneye çıkman hem itici geliyor hem de sahneye haksızlık," dedi. Stilinin vücut estetiğini gölgeleyecek noktaya geldiğini belirten Karakuşoğlu, Gülşen'in bu kombinine 10 üzerinden üç puan verdi.

Modacı Özkan Karakuşoğlu: Gülşen artık mayo ile sahneye çıkmaktan vazgeçmeli

"DENİZ SEKİ TASARIMI TAŞIMIŞ, BU HAFTANIN ZİRVESİ"

Deniz Seki'yi ise haftanın açık ara stil yıldızı ilan eden Karakuşoğlu, "Son dönemde verdiği kilolar ve tarzıyla göz kamaştırıyor. Giymiş olduğu tasarıma hayat vermiş" dedi. Şıklık, duruş ve tasarımın birleşimiyle Karakuşoğlu'ndan tam puan aldı: 10 üzerinden 10.

Modacı Özkan Karakuşoğlu: Gülşen artık mayo ile sahneye çıkmaktan vazgeçmeli

Magazin, Yaşam, Moda, Son Dakika

Son Dakika Magazin Modacı Özkan Karakuşoğlu: Gülşen artık mayo ile sahneye çıkmaktan vazgeçmeli - Son Dakika

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