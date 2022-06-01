ModaFest büyük ilgiyle son buldu - Son Dakika
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ModaFest büyük ilgiyle son buldu

01.06.2022 10:20
ModaFest büyük ilgiyle son buldu

Uşak'ta düzenlenen ModaFest etkinliklerde Ümit Besen ve Pamela bir araya geldiği hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Uşak'ta düzenlenen ModaFest etkinliklerde Ümit Besen ve Pamela bir araya geldiği hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Uşak'ta UKAMER'in düzenlediği ModaFest"in son gününde ünlü şarkıcılar Ümit Besen ve Pamela katıldı. Düzenlenen konserde binlerce Uşaklı vatandaş, popüler şarkıcıların şarkılarına coşkuyla eşlik etti.

Büyük ilgi gören konserde, hayranlarının sevgi gösterileri eşliğinde sahneye çıkan ünlü şarkıcılar en sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran kalabalığın da şarkılara coşkuyla eşlik ettiği konserde, renkli görüntüler ortaya çıktı. 3 saate yakın süren konserde sıra sıra sahne alan Ümit Besen ve Pamela, konserin son anlarında birlikte sahneye çıkarak seslendirdikleri düetlerle seyircilere unutulmaz anlar yaşattı. - UŞAK

ModaFest büyük ilgiyle son buldu
ModaFest büyük ilgiyle son buldu
ModaFest büyük ilgiyle son buldu
ModaFest büyük ilgiyle son buldu
ModaFest büyük ilgiyle son buldu

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Kaynak: İHA

Ümit Besen, Pamela, Uşak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ModaFest büyük ilgiyle son buldu - Son Dakika


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