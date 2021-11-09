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Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi - Son Dakika

Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi

09.11.2021 20:26

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç bir olay yaşandı. Bir aydır eşinden haber alamayan Bayram Fındık'ın evine giden muhabir, kocaya birtakım sorular sordu. Ancak soruları cevaplamak istemeyen koca, kendini odaya kilitleyerek canlı yayında ilginç anların yaşanmasına sebep oldu.

Her gün birbirinden ilginç konularla gündem olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan olay izleyicileri şaşkına çevirdi.

KENDİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Bir aydır 27 yaşındaki eşi Hanife Fındık'tan haber alınmayan Bayram Fındık, Müge Anlı canlı yayınına katılmamak için kendisini odaya kilitledi. Müge Anlı ile Tatlı Sert muhabiriyle konuşmak istemeyen Fındık'ın ilginç tavrı şaşkınlıkla karşılandı.

MÜGE ANLI DA ŞAŞIRDI

Yaşadığı olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı'nın çabaları kısa bir süreliğine de olsa sonuç verdi. 31 yaşındaki Bayram Fındık, kendisini kilitlediği odadan çıkarak açıklamalarda bulundu.

SONUNDA ODADAN ÇIKTI

Kendisini ifade etmekte güçlük çektiğini dile getiren Bayram Fındık, "Sorular karşısında panik yapıyorum. Suçlu durumuna düşüyorum. O yüzden kendimi odaya kilitledim" sözlerini kullandı. Eşinin kaybolmasıyla bir ilgisi bulunmadığını öne süren Fındık, "Karım, kendi iradesiyle çekip gitti" diye konuştu.

Müge Anlı, Bayram, Fındık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi - Son Dakika
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