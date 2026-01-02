Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni - Son Dakika
Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
02.01.2026 15:09  Güncelleme: 15:25
Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 31 Aralık yayınında Müge Anlı ile avukat Rahmi Özkan arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından Rahmi Özkan'ın 2 Ocak tarihli canlı yayında programda yer almadı. Tartışma yüzünden Rahmi Özkan'ın çıkmadığı ifade edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Müge Anlı, "Rahmi Özkan'ın eşi yoğun bakımda. Umarım pazartesi günü Rahmi Bey de aramızda olur." dedi.

ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 31 Aralık bölümünde, Müge Anlı ile avukat Rahmi Özkan arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Programda konuk olarak bulunan Arif Göçer'e yönelik konuşmalar sırasında Rahmi Özkan'ın verdiği bir fikre Müge Anlı itiraz ederek, "Benim programımda bunları konuşmayın, bunlar çok çirkin şeyler" ifadelerini kullandı.

RAHMİ ÖZKAN'DAN "DÜZELTİN" TEPKİSİ

Müge Anlı'nın sözlerinin ardından Rahmi Özkan'ın da "Yanlış konuştunuz. Beni tanıyorsunuz siz. Lütfen bana karşı yaptığınız o konuşmayı düzeltin" diyerek yanıt verdiği aktarıldı. Tartışma, kısa süre sonra program içinde sona erdi.

2 OCAK YAYININDA PROGRAMDA YER ALMADI

Yaşananların ardından 2 Ocak Cuma günü ekrana gelen yeni bölümde Rahmi Özkan'ın yayına katılmaması dikkat çekti. Özkan'ın programda yer almaması sosyal medyada da çok sayıda yorumun yapılmasına neden oldu.

EŞİ YOĞUN BAKIMDA

Ancak Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın eşi yoğun bakımda olduğu için gelemediğini söyleyerek, "Rahmi Özkan'ın eşi yoğun bakımda. Eşi Güzin ablam acil bir ameliyat geçirdi. Midesi derken kalbiyle ilgili sıkıntı çıktı. Apar topar ameliyata alındı. Şu an sağlık durumu iyi, ancak onlar çok endişeliler. Güzel haberler veririz inşallah. Umarım pazartesi günü Rahmi Bey de aramızda olur. Dualarınıza ihtiyacımız var" dedi.

