Müge Anlı, kendisini eleştirenlere 'geri zekalı' dedi - Son Dakika
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Müge Anlı, kendisini eleştirenlere 'geri zekalı' dedi

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Müge Anlı, canlı yayında kendisine yöneltilen eleştirilere verdiği yanıtta ''Siz sosyal yardım doğru yere gidiyor mu gitmiyor mu tartışmasını benim üzerimden yapamazsınız'' diyerek tepki gösterdi. Anlı'nın sözlerinin devamında 'Geri zekalı' demesi tepkilere neden oldu.

25.11.2024 15:12
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, sosyal medyadan kendisine yönelik eleştirilere verdiği yanıtla gündemde.

Programa katılan bir kadının 'Almanya'da sosyal yardım var' sözlerine 'Türkiye'de de var' diye yanıt verdiği için eleştirilen Müge Anlı, söz konusu eleştirilere tepki göstererek; "Gene TT olmuşum. Almanya'dan gelip annesini arayan kadın Almanya'da sosyal yardım var dediğinde Türkiye'de de var dediğim için. Yok mu? Zekası geri insanlara saygı duyuyorum, kendi akıllı sanan geri zekalılar oldukça rahatsız verici" ifadelerini kullandı.

'GERİ ZEKALILAR' DEDİ, SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Anlı sözlerinin devamında ise daha sert ifadeler kullandı.

Kendisini eleştirenlere 'Geri zekalılar' diyen Anlı, "Yok mu sosyal yardım? Ha siz sosyal yardım doğru yere gidiyor mu gitmiyor mu tartışmasını benim üzerimden yapamazsınız. Hoş yaparsanız da çok umurumda mı? Değil. Ama ben bakan değilim. Saçma sapan şeyleri benim üzerimden söylemeye çalışıyorsunuz ama millet geri zekalı değil. Yazanlar geri zekalı. Yok mu bu ülkenin sosyal yardımı? Ben burada elli kere söyledim komşunuzda, akrabanızda haksız yere alanınız varsa şikayet edin. Çünkü bu bir havuz, 1 alan ihtiyaç sahibi 5 alsın diyorum. Geri zekalılar" sözlerini sarf etti.

Müge Anlı, kendisini eleştirenlere \'geri zekalı\' dedi

Televizyon, Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı, kendisini eleştirenlere 'geri zekalı' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ateş:
    Devlet şu programları kaldırsın artık.Bunlar kendilerini iyice bişey sanmaya başladı.Stüdyoya gelenlere de yaklaşım ve konuşma tarzları höt zöt emir vererek vs 31 6 Yanıtla
  • ömer duman:
    kendini bi zkim sanıyor 17 5 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak:
    doğru demiş millete mazeme olsun işi gücü bırakmışlar ne yazsam diye bekliyolar 10 9 Yanıtla
  • Ayşe Onat:
    programı çok seviyorum müge anlıyı da çok seviyorum. Kadın ve ekibi o kadar olağan dışı olaylarla ilgileniyor ki, sinirlerinin bozulmasını anlayabiliyorum. Sanırım hakikatler bazı kişileri o kadar etkiliyor ki bir cümlesiyle kadını yargılayıp sonrada kötü eleştiriler yapıyorlar.sanki kadının ağzından bu cümleleri duymak için bekliyorlar. 7 9 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Kendi yaptıklarıyla dedikleri çelişiyor. Karşındaki kim olursa olsun böyle bir laf söylemek tv programı yapan birisine her ne olursa olsun hiç yakışmamış. Bu gündüz kuşağı programları ne zaman kaldırılacak . Bence belli başlı kişiler dünyaları kazandılar artık bırakıp gitsinler be adam akıllı belgesel, eğitici programlar, tasarruf programı çocuklar için yaşlılar için gerçek içerikler koyalım. Bu ülke artık milletin pisliklerinden, suçundan, aykırılıklarında sıkılmadı mı. Yıllardır birbirinin aynısı konular 8 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kaldırın şu poragramlari rezillik 8 1 Yanıtla
  • Emre Rencber:
    Herkesin görüşü kendine tabi ki ama Yunus Bey televizyon kanallarında belgesel, eğitici şeyler, tasarruf denen o çoğu zaman saçma olan şeye dair programlar istemiş. Yav ne kadar sıkıcısınız, akşama kadar eğitim mi izleyecek millet? İyi yani 99 yaşına kadar okula gönderelim milleti boğazlarına kadar eğitime doysunlar. Hayvancıkları falan seyretsinler. Şu an hayvanlar çok önemli. Tasarruf maddi durumu kötü olan içindir. Maddi durumu olana tasarruf ne gerek. Su tasarrufu hariç tabi. 0 1 Yanıtla
  • Alparslan:
    sen kendini ne sanion la iyice rollendin senin vasfin ne 0 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Kim kimi düdüklemiş :)) 0 0 Yanıtla
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