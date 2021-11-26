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Müge Anlı'nın sevilen avukatı Rahmi Özkan'ın ablası yaşamını yitirdi - Son Dakika

Müge Anlı'nın sevilen avukatı Rahmi Özkan'ın ablası yaşamını yitirdi

26.11.2021 12:09

Uzun yıllardır Müge Anlı'nın ekibinde yer alan avukat Rahmi Özkan'ın ablası hayatını kaybetti. Yayına dakikalar kala acı haberi aldıklarını ifade eden Anlı,"Allah rahmet eylesin. Bir süredir hastanede tedavi görüyordu" sözlerine yer verdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen avukatı Rahmi Özkan'ın bir süredir hastanede tedavi gören ablası Melahat Güney, yaşamını yitirdi.

"HABERİ ALINCA SARSILDIK"

Canlı yayına çıkmadan önce acı haberi aldıklarını söyleyen Müge Anlı ise "Az önce aldığımız bir haberle sarsıldık hem de bu kez kendi içimizden. Rahmi Bey az önce stüdyodan gitmek zorunda kaldı çünkü ablası Melahat Güney'i kaybettiğini öğrendi. Ben Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Zor şeyler, biz de sarsıldık tabi ki. Bir süredir de hastanede tedavi görüyordu" dedi.

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi.

Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.

Müge Anlı'nın sevilen avukatı Rahmi Özkan'ın ablası hayatını kaybetti

1963- 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1966 yılında hukuk fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubatında mezun olmuştur. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.

Yıllar önce Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu 'Sıcağı Sıcağı'na programına konuk olarak katılan Rahmi Özkan, Serap Ezgü'nün programında danışman olarak görev yaptı. Müge Anlı'nın televizyonda sunduğu "Tatlı-Sert" isimli bir programının avukatlığını üstleniyor.

Müge Anlı'nın sevilen avukatı Rahmi Özkan'ın ablası hayatını kaybetti
Müge Anlı'nın sevilen avukatı Rahmi Özkan'ın ablası yaşamını yitirdi

Milli Türk Talebe Birliği, Rahmi Özkan, Müge Anlı, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'nın sevilen avukatı Rahmi Özkan'ın ablası yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Müge Anlı'nın sevilen avukatı Rahmi Özkan'ın ablası yaşamını yitirdi - Son Dakika
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