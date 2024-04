Muhteşem Candan ve Veysi Akkaya, Mustafa Keser\'in Müslüm Gürses\'e yönelik sözlerine tepki gösterdi

Magazin

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Müslüm Gürses'in yapımcısı Elenor Müziğin sahibi Muhteşem Candan, Mustafa Keser'in rahmetli Müslüm Gürses için sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Candan "Mustafa Keser ustanın sanatına her zaman saygı duyarım. Bence halkın seçtiği ve yıllarca baş tacı ettiği iki büyük sanatçıya bu yorumu talihsiz bir açıklama buluyorum. Hele hayatta olmayan bir sanatçı olan Müslüm Gürses'e söylenen bu sözleri esefle kınıyorum" dedi.

Müslüm Gürses'in son klibini çeken yönetmen ve bestekar Veysi Akkaya'da Mustafa Keser'in sözlerine büyük tepki gösterdi.

Akkaya "Yıllanmış duyguların temelini yorumuyla renklendiren Müslüm Gürses "Arabesk'in babası" tahtı köşkü bellli olan gönül fedakarı bir sanat yoldaşıydı. Mustafa Bey sanırım ayık değilmiş bunları söylerken… Hayatın sanat yolunda yıllanmış emektarlığı ile halkın gönüllerinde yer almış bir yorumcuya bu halde sözler söylemesi çok ayıp yakışmadı bir sanatçıya. Eserlerinden bahsedeceğine rahmetli olmuş birisinden konuşmak sanatçılığın adabına uymaz" dedi.