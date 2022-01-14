Üye Girişi
Murat Boz'a Damla Sönmez iddiası soruldu - Son Dakika

Murat Boz'a Damla Sönmez iddiası soruldu

14.01.2022 23:15
Murat Boz'a Damla Sönmez iddiası soruldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' programında sahne alan oyuncu Damla Sönmez (34), sahnede Murat Boz'la (41) düet yapmıştı. İkili hakkında aşk iddiası ortaya atılmıştı. Murat Boz'a bu iddia soruldu. İşte detaylar...

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alan Damla Sönmez, son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor.

DÜET YAPMALARI OLAY OLDU

O Ses Türkiye Yılbaşı programında sahne alan oyuncu Damla Sönmez, sahnede Murat Boz'la düet yaptı. İkili hakkında aşk iddiası ortaya atıldı.

Murat Boz, önceki gün Etiler'de bulunan yapım şirketinden çıkarken görüntülendi.

Yaklaşık 3 saat içeride kalan Boz "Toplantımız vardı, onun için görüşmelere geldim." dedi.

O SORUYU DUYUNCA KAÇTI

O Ses Türkiye Yılbaşı çekimlerinde oyuncu Damla Sönmez ile yakınlaştığı ve yeni aşka yelken açtığı haberleri sorulunca aracına binip "Teşekkür ederim." cevabını verdi.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Damla Sönmez ile Murat Boz arasında duygusal bir yakınlık söz konusu değil. Sönmez ve Boz'un sosyal medyada yapılan yakıştırmalara güldükleri ifade edildi.

Sönmez ile Boz'un hayatında kimse bulunmuyor.

AŞKI BU SÖZLERLE TARİF ETTİ

Bir dergiye röportaj veren Damla Sönmez, aşka dair görüşlerini anlattı.

Sönmez, "Aşk senin yaratımını sağlayan ateş. Ailen, mesleğin, yaratımını nerede kullanıyorsan orası. Hayata aşkla bakmak, yaşıyor hissettiriyor insana. Tam olarak olduğun yerde durabilmek, anda var olabilmek aşk. Başka bir yerde olmak istememek. Tam hissetmek. Kendinde tam, var oluşla tam. Hareketini her hücrende hissettiğin bir ateşin içinde huzurla var olabilmek." sözleriyle aşkı tanımladı.

Murat Boz'a Damla Sönmez iddiası soruldu
Murat Boz'a Damla Sönmez iddiası soruldu
Murat Boz'a Damla Sönmez iddiası soruldu

YORUMLAR
500

O Ses Türkiye, Damla Sönmez, Murat Boz, Yılbaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Murat Boz'a Damla Sönmez iddiası soruldu - Son Dakika Magazin


Rıdvan Dilmen: Yalancılar operasyon yapacağımı söylüyor Rıdvan Dilmen: Yalancılar operasyon yapacağımı söylüyor         
23:09
Eşine doğum günü hediyesi olarak kiraladığı uçak düştü: 2 Yaralı Eşine doğum günü hediyesi olarak kiraladığı uçak düştü: 2 Yaralı         
22:41
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş         
17:13
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı         
10:44
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı         
09:52
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50

Son Dakika Haberleri
23:08 Rıdvan Dilmen: Yalancılar operasyon yapacağımı söylüyor
22:57 Sağlık Bakanlığı yeni izolasyon rehberini yayınladı!
22:42 İçinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun olduğu evi ateşe verdi, itfaiyeyi engelledi
22:42 Boris Johnson bu kez de ışın kılıçlı dans videosuyla gündemde
22:04 Hırsızlık çetesine büyük operasyon! Kucaklarında bebeklerle gözaltına alındılar
21:58 Beşiktaş, Gaziantep'ı 1-0'lık skorla mağlup etti
21:33 KİPTAŞ kurasında "hile" tartışmasına yol açan yeni görüntü!
21:11 Meteoroloji 11 ili turuncu, 8 ili sarı kodla uyardı! Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesine dikkat
21:04 Fenerbahçeli Jose Sosa ayrılık ateşini yaktı!
20:16 Beşiktaş-Gaziantep FK maçında dualar ve alkışlar Ahmet Çalık için yükseldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 23:21:14. #1.12#
SON DAKİKA: Murat Boz'a Damla Sönmez iddiası soruldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement