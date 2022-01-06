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Murat Boz ile Damla Sönmez aşk mı yaşıyor? İşte cevabı... - Son Dakika

Murat Boz ile Damla Sönmez aşk mı yaşıyor? İşte cevabı...

06.01.2022 11:12
Murat Boz ile Damla Sönmez aşk mı yaşıyor? İşte cevabı...

'O Ses Türkiye Yılbaşı' programında sahne alan oyuncu Damla Sönmez (34), sahnede Murat Boz'la (41) düet yaptı. İkili hakkında aşk iddiası ortaya atıldı. Boz ile Sönmez aşk yaşıyor mu? İşte cevabı...

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alan Damla Sönmez, son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz nisan ayında 9 yıllık sevgilisi Ushan Çakır'dan ayrılan Damla Sönmez'in özel hayatı merak ediliyor.

Uzun bir süre adı Çukur dizisindeki partneri Aras Bulut İynemli ile anılan Damla Sönmez, bu aşk iddiasını kesin bir dille yalanlamıştı.

DÜET YAPMALARI OLAY OLDU

O Ses Türkiye Yılbaşı programında sahne alan oyuncu Damla Sönmez, sahnede Murat Boz'la düet yaptı. İkili hakkında aşk iddiası ortaya atıldı.

DUYGUSAL YAKINLIK SÖZ KONUSU DEĞİL

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Damla Sönmez ile Murat Boz arasında duygusal bir yakınlık söz konusu değil. Sönmez ve Boz'un sosyal medyada yapılan yakıştırmalara güldükleri ifade edildi.

Sönmez ile Boz'un hayatında kimse bulunmuyor.

AŞKI BU SÖZLERLE TARİF ETTİ

Bir dergiye röportaj veren Damla Sönmez, aşka dair görüşlerini anlattı.

Sönmez, "Aşk senin yaratımını sağlayan ateş. Ailen, mesleğin, yaratımını nerede kullanıyorsan orası. Hayata aşkla bakmak, yaşıyor hissettiriyor insana. Tam olarak olduğun yerde durabilmek, anda var olabilmek aşk. Başka bir yerde olmak istememek. Tam hissetmek. Kendinde tam, var oluşla tam. Hareketini her hücrende hissettiğin bir ateşin içinde huzurla var olabilmek." sözleriyle aşkı tanımladı.

Murat Boz ile Damla Sönmez aşk mı yaşıyor? İşte cevabı...
Murat Boz ile Damla Sönmez aşk mı yaşıyor? İşte cevabı...
Murat Boz ile Damla Sönmez aşk mı yaşıyor? İşte cevabı...
Murat Boz ile Damla Sönmez aşk mı yaşıyor? İşte cevabı...
Murat Boz ile Damla Sönmez aşk mı yaşıyor? İşte cevabı...

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O Ses Türkiye, Damla Sönmez, Murat Boz, Yılbaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Murat Boz ile Damla Sönmez aşk mı yaşıyor? İşte cevabı... - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Murat Boz ile Damla Sönmez aşk mı yaşıyor? İşte cevabı... - Son Dakika
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