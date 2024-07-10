Murat Boz ve Serkan Altınorak başrol olduğu Zeytin Ağacının galasına işlerinden dolayı katılamadı - Son Dakika
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Murat Boz ve Serkan Altınorak başrol olduğu Zeytin Ağacının galasına işlerinden dolayı katılamadı

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Yarın 2. sezonu izleyiciyle buluşacak olan Zeytin Ağacı dizisinin dün akşam galası yapıldı. Kadın başrollerin şıklık yarışına girdiği gecede başrol oyuncuları Murat Boz ile Serkan Altunorak'ın olmaması dikkat çekti. Rol arkadaşlarının neden katılmadığıyla ilgili konuşan Tuba Büyüküstün ''Murat'ın seti var, Serkan da Amerika'da'' dedi.

10.07.2024 08:23
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Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Serkan Altınorak, Rıza Kocaoğlu ve Boncuk Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı Zeytin Ağacı, 11 Temmuz'da yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Dün akşam yapılan galaya Murat Boz ve Serkan Altınorak'ın katılmaması kafa karıştırdı.

"MURAT'IN HERKESE SELAMI VAR"

Şıklık yarışının yaşandığı gecede Seda Bakan ile Tuba Büyüküstün göbek dekolteli siyah elbiseleriyle göz kamaştırdı. Galada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyüküstün, dizideki erkek partnerleri Murat Boz ile Serkan Altınorak'ın neden katılmadığıyla ilgili 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Murat'ın konseri var. Serkan'ın da Amerika'da olması gerekiyordu. Şu an Serkan uyuyordur büyük ihtimalle" dedi. Rıza Kocaoğlu da "Murat'ın yanından geliyorum Çeşme'den hepinize selamı var" ifadelerini kullandı.

Murat Boz ve Serkan Altınorak başrol olduğu Zeytin Ağacının galasına işlerinden dolayı katılamadı
Murat Boz ve Serkan Altınorak başrol olduğu Zeytin Ağacının galasına işlerinden dolayı katılamadı
Murat Boz ve Serkan Altınorak başrol olduğu Zeytin Ağacının galasına işlerinden dolayı katılamadı
Murat Boz ve Serkan Altınorak başrol olduğu Zeytin Ağacının galasına işlerinden dolayı katılamadı

Serkan Altunorak, Tuba Büyüküstün, Zeytin Ağacı, Murat Boz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Murat Boz ve Serkan Altınorak başrol olduğu Zeytin Ağacının galasına işlerinden dolayı katılamadı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

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SON DAKİKA: Murat Boz ve Serkan Altınorak başrol olduğu Zeytin Ağacının galasına işlerinden dolayı katılamadı - Son Dakika
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