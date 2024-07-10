Murat Boz ve Serkan Altınorak başrol olduğu Zeytin Ağacının galasına işlerinden dolayı katılamadı

Magazin

Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Serkan Altınorak, Rıza Kocaoğlu ve Boncuk Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı Zeytin Ağacı, 11 Temmuz'da yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Dün akşam yapılan galaya Murat Boz ve Serkan Altınorak'ın katılmaması kafa karıştırdı.

"MURAT'IN HERKESE SELAMI VAR"

Şıklık yarışının yaşandığı gecede Seda Bakan ile Tuba Büyüküstün göbek dekolteli siyah elbiseleriyle göz kamaştırdı. Galada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyüküstün, dizideki erkek partnerleri Murat Boz ile Serkan Altınorak'ın neden katılmadığıyla ilgili 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Murat'ın konseri var. Serkan'ın da Amerika'da olması gerekiyordu. Şu an Serkan uyuyordur büyük ihtimalle" dedi. Rıza Kocaoğlu da "Murat'ın yanından geliyorum Çeşme'den hepinize selamı var" ifadelerini kullandı.