Murat Dalkılıç, doğuştan gelen sağlık sorunu nedeniyle 11. kez ameliyat masasına yattı

Şarkıcı Murat Dalkılıç, burnundaki kemiklerin doğuştan dışarıya yönelme sorunu nedeniyle birçok kez operasyon geçirdi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Doğuştan burnunda kemik sorunu olan Dalkılıç, bir kez daha bıçak altına yattı. 41 yaşındaki sanatçı, bu sorun nedeniyle 11'inci kez ameliyat oldu. Son halini takipçileriyle paylaşan Dalkılıç, sağlık durumu hakkında detay vermedi.

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Murat Dalkılıç daha önce yaptığı açıklamada "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.