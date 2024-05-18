Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Eda San, ilişkilerinde her şeyin yolunda olduğunu söyledi - Son Dakika
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Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Eda San, ilişkilerinde her şeyin yolunda olduğunu söyledi

Murat Dalkılıç\'ın sevgilisi Eda San, ilişkilerinde her şeyin yolunda olduğunu söyledi

Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Eda San, Bebek'te görüntülendi. San, yeni bir şarkı çıkardığını ve Murat ile müzik konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. İlişkilerinin iyi gittiğini belirten San, Londra'ya gidip geldiklerini ve Murat'ın 9 kez ameliyat olduğunu ancak şu an daha iyi olduğunu ifade etti.

18.05.2024 13:10
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Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Eda San, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Yeni bir şarkı çıkardığını söyleyen San, gazetecilerin "Sevgilinizle rakip olma durumu oldu mu?" sorusuna gülerek yanıt verdi:

"Öyle bir şey yok. Aynı ana denk geldi ama Murat zaten müzik piyasasının en iyilerinden. Fikir alışverişlerinde bulunuyoruz, ben onun fikirlerine çok değer veriyorum." İlişkilerinde her şeyin yolunda olduğunu söyleyen San, "10 ayı geçti, maşallah diyelim.

Londra'ya git gel yapıyoruz. Bir de ameliyat oldu Murat 9 kez. Kötü bir süreç geçirdik, şu an daha iyi. Yeni bir ameliyat durumu da yok" dedi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Eda San, ilişkilerinde her şeyin yolunda olduğunu söyledi - Son Dakika

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