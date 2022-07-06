Murat Dalkılıç, Kocaeli'lere unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika
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Murat Dalkılıç, Kocaeli'lere unutulmaz bir gece yaşattı

06.07.2022 11:12
Murat Dalkılıç, Kocaeli'lere unutulmaz bir gece yaşattı

Ünlü popçu Murat Dalkılıç, Kocaeli'de verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü popçu Murat Dalkılıç, Kocaeli'de verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Murat Dalkılıç, tıklım tıklım dolan konser alanında sevenleriyle birlikte şarkı söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin pazar günü başlayan yaz etkinlikleri, düzenlediği konserlerle devam ediyor. Kutsi ile başlayan Ziynet Sali ile hızlanan konserler, ünlü popçu Murat Dalkılıç ile devam etti. Sevilen sanatçı birbirinden güzel şarkılarla Derinceliler'e unutulmayacak bir gece yaşattı. Derince Yenikent'te gerçekleştirilen konseri vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal da izledi. Sevenleri ile buluşmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Murat Dalkılıç, "Geçtiğimiz yıllarda konser verememiştik. O günler geride kaldı. Sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bugünleri özlemiştik. Sahneye çıkmak için can atıyorum" dedi.

Murat Dalkılıç, tıklım tıklım dolan konser alanında sevenleriyle birlikte şarkı söyledi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Murat Dalkılıç, Kocaeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Murat Dalkılıç, Kocaeli'lere unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika

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