Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Haberin Videosunu İzleyin
Murat Yıldırım\'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı
21.02.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Murat Yıldırım\'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı
Haber Videosu

Murat Yıldırım, "Güller ve Günahlar" dizisinde bayılma sahnesi sırasında partneri Cemre Baysel'i ilk denemede kaldıramayınca sette komik anlar yaşandı.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı Güller ve Günahlar, Kanal D'de cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olmayı sürdürüyor.

SETTE EĞLENCELİ ANLAR

Dizinin son çekimlerinden bir kare, Murat Yıldırım'ın bayılma sahnesinde partnerini kaldıramamasıyla komik bir an ortaya çıkardı. Görüntü, kısa sürede sosyal medyada ilgi topladı ve izleyicilerin yüzünü güldürdü.

Setten gelen bu eğlenceli kare, dizinin samimi ve doğal atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.

Murat Yıldırım, bayılma sahnesi çekimlerinde gülme krizine yol açtı

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Cemre Baysel, Kanal D'deki 'Güller ve Günahlar'ın 'Zeynep'i. Oyuncu 'Serhat'ı canlandıran rol arkadaşı Murat Yıldırım'a övgüler yağdırdı.

Partneri Murat Yıldırım'a övgüler yağdıran Cemre Baysel, "İzleyiciler 'Serhat' ile 'Zeynep' arasındaki uyumsuzluğu ve samimiyeti sevdi. Murat ile çalışmak çok keyifli. Doğru zamanda doğru yerde, nokta atışı yapan bir oyuncu. Kendisine bu konuda hayranım" dedi.

Murat Yıldırım, Murat Yıldırım, Cemre Baysel, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Murat Çetinkaya Ali Murat Çetinkaya:
    Saçma sapan dizi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze’nin ifadesi ortaya çıktı Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze'nin ifadesi ortaya çıktı
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Ramazan’da siber tuzaklara dikkat Duygu simsarları iş başında Ramazan'da siber tuzaklara dikkat! Duygu simsarları iş başında
Messi ve Luis Suarez’in çocuklarından duygulandıran kare Messi ve Luis Suarez'in çocuklarından duygulandıran kare
Prensler de korkar Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler Prensler de korkar! Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler
Ünlü NBA yıldızı camide ibadet ederken görüntülendi Ünlü NBA yıldızı camide ibadet ederken görüntülendi
Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın 100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın

10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
08:55
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
08:37
Uzun süredir sessizdi Abdullah Gül’den dikkat çeken sözler
Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler
07:51
Gece yarısı suçüstü Eşini başka bir kadınla bastı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
07:03
Malatya’da korkutan deprem AFAD’tan ilk açıklama geldi
Malatya'da korkutan deprem! AFAD'tan ilk açıklama geldi
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
03:53
3 gün sonra başlıyor Trump dünyaya savaş açan imzayı attı
3 gün sonra başlıyor! Trump dünyaya savaş açan imzayı attı
01:50
ABD’li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil’den Fırat’a kadar İsrail’in hakkı
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 10:49:49. #7.11#
SON DAKİKA: Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.